Что случилось с погибшим в Швеции эстонцем на самом деле? Вызвавшая скорую женщина рассказала о пережитом

Если сначала смерть мужчины из Эстонии в Швеции связывали с избиением и насилием, то теперь видно, что это был несчастный случай, который омрачают недоразумения и, как утверждается, грубость полиции по отношению к очевидцам.

"Все началось с того, что мой брат позвонил мне и попросил помощи в вызове скорой, потому что он не чисто говорит на шведском языке". Так говорит Delfi Марика (имя изменено, настоящее имя редакции известно), живущая в Стокгольме в Наке эстонка. "Он сказал, что соседи приехали к нему на машине и один из их друзей в машине очень серьезно травмирован". Как утверждается, травмированный ночью упал с лестницы.

По словам Марики, в СМИ проходило очень много неверных фактов. Как, например, то, что это было избиение. "Я сама вчера получила от полиции подтверждение, что это был несчастный случай", — отмечает она.

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По данным Aftonbladet, вызвавшие скорую помощь люди пытались проделать фокус с работниками скорой, потому что травмированного мужчину нашли в багажнике автомобиля, а не в лесу, куда их пытались направить.

"Лично я считаю, что эта информация и ввела в заблуждение всех и сделала из этого жуткую историю об убийстве", — говорит Марика.

Часть о фокусах, по утверждению Марики, неверна, но травмированный мужчина действительно был в багажнике автомобиля. "Пострадавший был в багажнике, потому что когда друзья нашли его травмированным, они положили его в багажник и поехали к моему брату. Скорой помощи это сказали сразу, когда мы позвонили", — говорит она.

"Я была на телефоне как со своим братом, так и со скорой помощью и помогала найти дом, где живет мой брат, — продолжает она. — Скорой помощи сразу был сказан адрес и что пострадавший в автомобиле".

По словам Марики, она закончила разговор, когда скорая помощь доехала до пострадавшего, и затем прыгнула в автомобиль, чтобы самой поехать на место происшествия.

Полиция арестовала всех

"Где-то полтора часа спустя один полицейский приехал во двор брата и попросил всех выйти из дома. Там были я, мой муж, сыновья, мама, брат и двое друзей брата", — говорит Марика. То есть те шесть человек, которых, согласно предыдущим статьям, подозревали в убийстве.

"Всего того, что происходило дальше, я не видела даже в своем самом страшном сне. Мы все должны были сесть отдельно друг от друга и не разговаривать. Телефоны у нас сразу забрали. Во дворе также был мой трехлетний сын, на котором была только футболка. Я пару раз просила полицию, могли бы ли мой сын и мама-инвалид пойти в дом. На это мне сказали, чтобы я молчала", — описывает она.

Так они вшестером сидели во дворе где-то два часа. Потом их начали по одному уводить оттуда. Далее последовал унизительный для Марики и ее близких опыт.

"Я сидела несколько часов одна в камере. Это было ужасно — я не знала, за кого больше беспокоиться, за свою больную маму или за детей", — говорит Марика.

После долгого ожидания к Марике пришла женщина и попросила пойти с ней. "У меня взяли кровь, какой-то палочкой пробы из-под ногтей и изо рта и затем попросили меня снять всю одежду, — описывает Марика. — Врач был мужчина. Я спросила у них, почему я вообще там нахожусь? Почему они должны видеть меня голой? Паника росла, и я заплакала. Они сказали, что должны видеть, есть ли на моем теле признаки насилия. Что мне оставалось?"

Некоторое время спустя полиция наконец допросила Марику. "Следователь сказал мне, что я арестована в качестве подозреваемой в попытке убийства. Здесь я больше не могу описать свои чувства, — впадает в отчаяние Марика. — Я отказалась говорить дальше и попросила адвоката, на что меня отвели обратно в камеру, потому что адвоката я бы получила только на следующее утро".

Но, к ее удивлению, ее, ее мужа, мать и брата отпустили рано утром в воскресенье в 3 часа. "Мы стояли там перед участком без одежды, телефона и денег. К счастью, нам вызвали такси", — сказала Марика.

В воскресенье арестовали и тех людей, с которыми погибший мужчина провел ночь. К вечеру отпустили и их. Марика же в шоке от случившегося. "Я чувствую себя униженной и притесненной и очень разочарована в работе полиции. Если бы это было убийство, настоящий убийца успел бы объехать вокруг света за то время, которое полиция потратила на притеснение невиновных людей".

С точки зрения мужа Марики (имя тоже изменено) написала статью Aftonbladet. Там прокурор шведской полиции Виктория Тёрнквист говорит, что в настоящий момент нет ничего, что указывало бы на то, что за смертью мужчины стоит какое-либо преступление. "Полученная при вскрытии картина совпадает с данной допрошенными лицами — мужчина упал и травмировался", — сказала она.