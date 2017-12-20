Что случилось с Мати Эриком? Жизнь и смерть бывшего замгендиректора КаПо

2 мая у журналиста Eesti Ekspress звонит телефон. На экране высвечивается ”Мати Эрик”, но на том конце провода — сотрудница отделения экстренной медицины в Выру. Женщина говорит, что к ним поступил бородатый мужчина. В кармане у него плитка шоколада и початая бутылка водки. Он не разговаривает и только смеется.

Последний раз с его мобильного звонили именно на этот номер. ”Что нам с ним делать? Звонить в полицию?”, — спрашивает женщина.

Журналист отвечает, что не надо, и просит отвести мужчину на пятый этаж больницы, где тот лечится от депрессии. Если вызвать полицию, то его отправят обратно в тюрьму, откуда он досрочно вышел всего несколько недель назад.

На следующий день в Eesti Ekspress выходит большая статья под названием ”Необычный заключенный”. Перед публикацией Мати несколько раз прочитал материал и со слезами на глазах признал: да, так все и было. Высокопоставленный полицейский, бывший заместитель гендиректора КаПо, первый заместитель гендиректора Департамента полиции, руководитель Таллиннской криминальной полиции спился. Сел пьяным за руль и пытался вынести из магазина две бутылки джин-тоника. 19 мая 2016 года прямо из зала суда его отправляют в тюрьму — один год, четыре месяца и девять дней лишения свободы. 5 апреля этого года за хорошее поведения его освобождают досрочно.



”Обещаю себе, что начну жизнь с чистого листа и буду бороться со всеми этими чертовыми соблазнами, главным из которых является алкоголь”, — пишет мужчина в своем дневнике во время отбытия наказания.

После освобождения он действительно пытается начать новую жизнь. Покупает машину, квартиру в Выру, пытается найти работу. Хорошую. ”Мати, забудь про эти высокие должности! Те времена прошли, это место ты не получишь”, — говорит ему хороший друг Хемут Паабо, когда тот выдвигается на должность юриста Торгово-промышленной палаты. Друг оказывается прав.

”Хуже чувства того, чтоб тебя бросили, может быть только чувство того, что тебя списали…Как старый рваный школьный ранец, заброшенный в угол. Ужасно!…Самое лучше признание — это когда бывшие коллеги присылают тебе на какую-нибудь дату сообщение, благодарят за понимание и сотрудничество и за то, что в свое время мы вместе сделали много стоящего”, — пишет Мати еще в тюрьме.

16 октября этого года Мати умирает — алкогольный цирроз печени. За два дня он выпил четыре бутылки водки.