Что случилось? Касса по безработице неожиданно расторгла договор с крупнейшим оценщиком трудоспособности

Касса по безработице прекратила договор с Таллиннской клиникой сексуального здоровья, проводившей подавляющую часть дорогих оценок трудоспособности на основе визита. Ни касса, ни клиника причины расторжения договора не комментируют, пишет Eesti Päevaleht.

Seksuaaltervise Kliinik OÜ проводила больше всего оценок трудоспособности людей с недостатками здоровья. Она предоставляла услуги в Харьюмаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Яарвамаа. По состоянию на октябрь за проведение оценок касса перечислила клинике 785 088 евро. Больше успел заработать лишь центр Qualitas со своими более 1,2 млн евро.

Согласно статистике кассы, за первые десять месяцев прошлого года клиника провела 13% оценок на основании визита, что составляет 74% от общего числа оценок на основании визита. Услугу по оценке трудоспособности в прошлом году предоставляло всего 12 предприятий. За тот же период в отношении проводимых клиникой оценок было подано 730 жалоб, что составляет 35% от общего числа.

”Положение договора дает закупщику услуги право прекратить оказание услуги во избежание возможных прений. Поскольку анализ деятельности показал, что мы в состоянии исполнить обязательства при помощи других имеющихся партнеров, то мы решили расторгнуть договор с клиникой сексуального здоровья”, — сказал руководитель службы по связям с общественностью кассы Эрко Ванаталу.

”Заключенный между Seksuaaltervise Kliinik OÜ и Кассой по безработице гласит, что связанные с исполнением договора обязательства конфиденциальны. Договор расторгнут на основании, которое не предусматривает указания причины”, — сказала руководитель клиники Майри Каха.