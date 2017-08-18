Что случилось? Как Хиллар Тедер ”вылетел” из рейтинга самых богатых людей Эстонии

Бизнесмен Хиллар Тедер (54) связан с несколькими коррупционными скандалами. Долгое время он занимал первые места в рейтинге самых богатых людей страны по версии Äripäev, но в прошлом году его дела стремительно пошли на спад, пишет Eesti Ekspress.

В 2010 году Тедер попал на Украине в крайне неприятную ситуацию. Один из имеющий политическую поддержку инвесторов, присоединившийся к сделке на полгода, отказался выходить из бизнеса, захватил киевскую фирму-владельца Sky Mall и к настоящему моменту перевел на своей счет 100 млн. Не помогли ни обращения эстонских политиков (например, Андруса Ансипа и Тоомаса Хендрика Ильвеса) к украинским, ни решения судов Лондона, которые недвусмысленно назвали случившееся воровством.

Хиллар Тедер потерял более половины стоимости своего имущества (99 млн евро). Большую часть своих дел (в том числе амбициозный проект застройки у Адмиралтейского бассейна) он передал своему сыну Рауно Тедеру (26), члену правления Porto Franco.

Вообще, вокруг проекта Porto Franco (торговый центр и бизнес-площади) уже давно бушуют нешуточные страсти. Все этого время между Porto Franco и Pro Kapital происходила настоящая гонка (кто быстрее построит свой центр и сдаст площади в аренду), которую, судя по всему, проиграл именно Тедер, так как торговый центр Pro Kapital под названием T1 откроется уже в октябре 2018 года.

Из годового отчета Porto Franco за 2016 год следует, что арендными договорами покрыто всего 12 500 м2 из 150 000 имеющихся. Сам же Рауно Тедер утверждает, что первые два этажа центра обременены договорами и договоренностями на 80%. Одна из главных проблем проекта заключается в отказах банков предоставить кредит на его развитие. Поговаривают, что из-за причастности Тедера-старшего к коррупционным скандалам Tallinna Sadam и Эдгара Сависаара.

Сам Хиллар Тедер считает, что Porto Franco еще будет приносить деньги и через сто лет. Поднимет ли это его вновь на пьедестал, он не знает, так как, по его словам, места в рейтингах в нынешнее время застолбили предприниматели, занимающиеся инфотехнологиями.