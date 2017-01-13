Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) весной проведет съезд и решит, как и с кем пойдет на выборы. Партия ведет переговоры с разными политическим силами, общение с активистами создания Партии народов Эстонии пока не складывается.

В минувшую среду, 11 января, в Таллинне прошло общее собрание совета и правления ОЛПЭ. Повестка дня состояла из нескольких вопросов, в том числе, председатель правления Валев Калд доложил об итогах съезда Европейских Левых, которых проходил в декабре в Берлине.

”Принят ряд решений, в том числе о созыве съезда ОЛПЭ, который пройдет в Таллинне 4 марта. Подготовкой съезда будет заниматься оргкомитет из числа представителей всех региональных организаций ОЛПЭ. В предлагаемую повестку дня включены вопросы активизации левых сил, выборы руководства, отчет о проделанной за 2016 год работе и участие в предстоящих муниципальных выборах в октябре 2017 года”, — рассказал Delfi Калд.

Ранее Delfi писал о том, что группа русскоязычных активистов собрала рабочую группу с целью создания партии. Ходят слухи, что новая партия может слиться либо начать сотрудничество с Левой партией. Так ли это?

”Что касается создания новой Партии народов Эстонии, то демократическое государство такое общественное начинание должно приветствовать. Однако, в данный момент довольно сложно говорить об их платформе или политической идеологии, желание — одно, а результат их деятельности увидим в будущем”, — прокомментировал Калд.

В четверг главные лица рабочей группы Партии народов Эстонии — Мстислав Русаков и Сергей Середенко — побывали в утреннем эфире ETV+ и уже успели ”насолить” потенциальным партнерам.

”Кстати, активисты создаваемой партии со мной не связывались. Но это не помешало им сделать уникальный ”философский” вывод об ОЛПЭ. Как сказал господин Середенко в телепередаче Кофе+: ”сейчас … присматриваемся к эстонским левым, которые плотно привязаны к европейским левым, а те в свою очередь близки к анархо-синдикализму…” — процитировал Калд.

В свете изменений во главе Центристской партии и Партии реформ, а также возможного появления новой политической силы, мы спросили у лидера эстонских ”левых”, каков его прогноз на предстоящие муниципальные выборы. ”Безусловно, новая расстановка политических сил повлияет на итоги выборов и в Таллинне, и в регионах. ОЛПЭ не исключает совместное участие в списках избирательных союзов с другими непарламентскими партиями, переговоры ведутся”, — ответил политик. Он лично планирует осенью участвовать в муниципальных выборах.

В 2013 году, на прошлых местных выборах, Калд баллотировался в Маарду по списку ”Маардуского избирательного союза” и набрал 69 голосов. Многие ”левые” тогда шли по этому списку. В ноябре 2015 года в результате внеочередных перевыборов мэра Маарду Калд стал главой города. В апреле 2016 года он был отправлен в отставку.