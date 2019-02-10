Что сделает МуПо, если крыша вашего дома порастет сосульками? Для начала вас просветят

”Часто бывает так, что квартирное товарищество позволило убрать с крыши сосульки и снег, а через пару дней — все в первоначальном состоянии. К тому же, бывают и очень порядочные КТ, которые заказали услуги по уборке, но из-за перегруженности фирм приходится долго ждать своей очереди”, — обосновала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт, почему же ведомство не штрафует сразу, а сначала проводит разъяснительные работы и предупреждает.

МуПо прибегает к штрафам лишь в крайних случаях, делопроизводство о проступке начато лишь в шести случаях, административное же — в 139. По ее словами, количество экипажей, реагирующих на вызов, местами увеличено до пяти в день. Также и ленту, которой ограждают потенциально опасные для пешехода участки, раздавали сотнями метров.

В случае, если кто-либо пострадает из-за неубранной пешеходной дорожки или упавшей с крыши сосульки, за это в ответе каждый владелец квартиры, расположенной в доме, на территории которого и произошло несчастье.

По словам представителя Эстонского Союза КТ Урмаса Марта, в этом году подобные иски уже имеются в суде, а суммы, которые придется выплатить жертвам, велики. Если председатель не выполнил свою работу, а на обледенелом участке кто-то поскользнулся, то за это отвечают все владельцы квартир, они же и выплачивают компенсацию пострадавшему. Требование подается ко всему КТ.