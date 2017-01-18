Избрание Ханно Певкура на пост председателя Партии реформ усилило противостояние между его лагерем и лагерем второго кандидата Кристена Михала. Пятничное собрание правления партии, на котором были освобождены от должности генеральный секретарь Реймо Небокат и руководитель девизиона развития округов Калев Лилло, усугубило ситуацию еще больше, пишет Eesti Päevaleht.

Примером тому стало и состоявшееся в понедельник собрание фракции, на котором не нашла поддержки выдвинутая Певкуром на пост вице-председателя фракции кандидатура Валдо Рандпере.

”Рассматривая недавнюю борьбу за пост председателя, можно сказать, что впервые в истории Партии реформ кампания велась за счет своих однопартийцев. Все на самом деле знают, что все эти разговоры о закулисных решениях, которые вел Певкур, смешны,” — сказал один из представителей ”лагеря Михала”.

По его мнению, смена генерального секретаря была проведена очень грязно и оставила у правления неприятный осадок. ”Это очень глупо: вот так вот менять секретаря перед самыми выборами”, — сказал он, отметив, что голосования как такового не было, так как Небокат сам сказал, что в такой ситуации не считает возможность оставаться в должности.

”Произошедшее на собрании правления продолжилось в понедельник на собрании фракции, где Певкур неожиданно вынес на повестку дня кандидатуру Валдо Рандпере на пост вице-председателя фракции. Это вызвало спонтанную реакцию: почему он?”, — рассказал источник, отметив, что, по мнению многих, это был самый худших выбор из возможных, так как, кроме всего прочего, у Рандпере наблюдаются серьезные проблемы с дисциплиной.

”Это ненормально, когда человек, который хочет стать вице-председателем фракции, проводит первую рабочую неделю Рийгикогу в Таиланде. А другие в это время работают. Два года назад во время выборов вице-председателя фракции он тоже находился в Тайланде”, — отметил источник.

”Состоявшееся в понедельник собрание фракции, на котором рассматривалась кандидатура Валдо Рандпере было, мягко говоря, красочным. Профессиональный обиженный Юрген Лиги посетовал на то, что его назвали яблочным червем. Но Кая Каллас говорила это не о нем, а в общем”, — комментирует раздор в партии другой источник, поддерживающий Певкура.

”Паллинг наорал на Валдо Рандпере за то, что тот выступает с критикой в адрес партии. Рандпере сказали: ты не объединяешь, а разъединяешь. И сказали, что он должен попросить прощения. Но за что? Они разозлились также на то, что Певкур уволил Калева Лилло и Реймо Небоката. Сказали, что, если бы голосование было честным, то за их увольнение не набралось бы столько голосов. Черт побери, слишком многие из нас — пожизненные политбройлеры, которые реальной работы не делали и не видят дальше своего носа”.

Источник отметил, что во многих решениях противной стороны сквозит сумбур. ”В нынешних ходах отсутствует логика. Правда, жажда мести может быть сильнее личных интересов и тормозить все, что делает Первкур. Лагерь Михала очень сильно торпедирует. Их задачей является сделать жизнь Певкура максимально неудобной и показать, что он не справляется. Это крайне низко”, — отметил источник, выразив, однако, надежду на то, что эта мимолетная горечь не перерастет в укоренившийся стиль поведения, ведь это может крайне негативно сказаться на результатах партии на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.