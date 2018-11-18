18.11.2018, 21:20

Что принесет погода жителям Эстонии на предстоящей неделе


rus.delfi.ee
EST 2
Что принесет погода жителям Эстонии на предстоящей неделе
Foto: Madis Veltman

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Эстонии немного похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.

Согласно pogoda.ee, в понедельник ночью будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег, вероятность осадков больше на северном побережье. Ветер северо-восточный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег, вероятность осадков больше на северном побережье. Ветер северо-восточный и восточный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.

Вторник, 20.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2-8, после полуночи неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, местами на побережье до +2°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, после обеда преимущественно западных направлений 2-7 м/с, на северном побережье усилится северо-западный и северный ветер 5-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Среда, 21.11:
Ночью: Облачно. Местами пройдет небольшой дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер повернет к северной четверти 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь или мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно северо-западный 2-8, вечером на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Четверг, 22.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3…+1, на побережье местами до +3°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +1…+6°С.

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