Что посетит Ратас в ходе визита в Санкт-Петербург

В субботу, 8 апреля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправится в Санкт-Петербург на мероприятия по случаю 100-летия со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии.

В 14:40 премьер примет участие в открытии мемориальной доски и выставки в фойе церкви святого апостола Иоанна. В 15:00 начнется благодарственное богослужение, которое проведет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма, после чего Юри Ратас выступит с речью.

В 16:00 начнется выступление Национального мужского хора Эстонии (RAM) под руководством дирижера Микка Юлеоя. В программе — произведения эстонских композиторов, связанные с Петербургом. Со вступительной речью выступит генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ.

В 17:15 желающие смогут пообщаться друг с другом и принять участие в экскурсии по маршруту манифестантов.

”Крупная манифестация эстонцев 100 лет назад в Петрограде была важным шагом на пути к государственности Эстонии, поскольку она ”помогла” Временному правительству России быстро принять решение, которое, помимо объединения территории проживания эстонцев в национальную губернию, привела к предоставлению Эстонии значительной автономии и созыву Земского совета, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭP100 Маргус Кастерпалу. — Когда мы задумались, что могло бы стать первой вехой на пути EV100, стало ясно, что это и есть то начало”.