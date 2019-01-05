05.01.2019, 21:22

Что опять с погодой? В ближайшие сутки от - 10 до +2

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Torm Saaremaal 2 jaanuar 2019
Foto: Irina Mägi

По данным эстонских синоптиков, в предстоящие 24 часа ожидаются перепады температуры.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В начале ночи ветер северный, северо-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, после полуночи ветер преимущественно северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -3…-10, на юго-востоке Эстонии до -13°С.

Днем — облачно с прояснениями, без существенных осадков. По западу Эстонии местами гололёд. Ветер западной четверти 2-8 м/с, вечером по северному побережью юго-западный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха -3-8, на западе Эстонии -3..+2°С.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии