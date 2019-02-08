Что объединяет взяточника, наркоторговца, драчуна и педофила? Центристская партия

Список всех членов Центристской партии с уголовным наказанием можно увидеть здесь. Из 600 таких человек действующее наказание имеют 318 членов партии. При этом в 98 случаях наказание еще не понесено.

По словам генерального секретаря партии Михаила Корба, касающиеся наказания изменения в уставе обратной силы не имеют. Так Прийт Тообал был признан виновным еще до принятия нового устава, поэтому из партии его на этом основании исключить нельзя.

По словам Корба, проблема заключается в том, что если член партии получает наказание, то партия об этом не знает. ”Мы обратились к центру регистров и инфосистем с просьбой автоматически сообщать партии о наказании”, — сказал он и добавил, что партия сама также начала разрабатывать возможности для внутреннего контроля.

Список преступлений центристов довольно обширен: вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, взяточничество, хранение и распространение наркотиков, применение насилия (в том числе в отношении детей), мошенничество, воровство, сексуальное совращение несовершеннолетних, кибермошенничество, присвоение и прочее.

Некоторые примеры