08.02.2019, 10:30

Что объединяет взяточника, наркоторговца, драчуна и педофила? Центристская партия

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Йоозеп Тикс
Прийт Пярнапуу
EST 10
Что объединяет взяточника, наркоторговца, драчуна и педофила? Центристская партия
Valitaval ametikohal on olnud pistisevõtja, kuriteole kihutajad, omastaja ja võõra vara enda kasuks pööraja. Pärast kuriteo sooritamist on nad Keskerakonda jäänud.Illustratsioon: Toom Tragel

Принятый в октябре 2018 года устав Центристской партии не позволяет ей принимать в свои ряды имеющих действующее уголовное наказание людей. В понимании закона о регистре уголовных наказаний наказание действует еще от года до пяти лет после его окончания, пишет Eesti Päevaleht.

Список всех членов Центристской партии с уголовным наказанием можно увидеть здесь. Из 600 таких человек действующее наказание имеют 318 членов партии. При этом в 98 случаях наказание еще не понесено.

По словам генерального секретаря партии Михаила Корба, касающиеся наказания изменения в уставе обратной силы не имеют. Так Прийт Тообал был признан виновным еще до принятия нового устава, поэтому из партии его на этом основании исключить нельзя.

По словам Корба, проблема заключается в том, что если член партии получает наказание, то партия об этом не знает. ”Мы обратились к центру регистров и инфосистем с просьбой автоматически сообщать партии о наказании”, — сказал он и добавил, что партия сама также начала разрабатывать возможности для внутреннего контроля.

Список преступлений центристов довольно обширен: вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, взяточничество, хранение и распространение наркотиков, применение насилия (в том числе в отношении детей), мошенничество, воровство, сексуальное совращение несовершеннолетних, кибермошенничество, присвоение и прочее.

Некоторые примеры

Случаев применения насилия при этом очень много. Так, например, Айгар Ояметс поднял свою дочь и стал трясти, после чего кинул на пол. Далее он вышвырнул находящуюся в белье девочку из дома. Также в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка он напал на жену, стащил ее с кровати на пол и стал душить, прикрыв ее рот тряпкой, чтобы она не кричала.

Оксана Когут вместе с Илоной и Вячеславом избивала и издевалась над своей жертвой в доме последней. Они связали жертву, били, угрожали убить. Насильственные действия продолжались всю ночь. Из квартиры были украдены ценные вещи и деньги.

Павел Ермолаев ударил свою бывшую жену и порезал строительным ножом ее ногу. Затем он схватил женщину за волосы и отрезал часть волос. Женщина закричала, и на помощь ей поспешил человек, которого Ермолаев ударил ножом в руку.

Аллан Томбанд разбил своей любовнице нос. Также ударил в область лба и стал таскать за волосы по квартире.

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