Рабочий день перед государственными праздниками должен быть сокращен независимо от его продолжительности, приводят Деловые Ведомости комментарий Трудовой инспекции.

Например, если человек, имеющий неполную рабочую ставку, работает всего три часа в день, то в канун праздника он вообще не должен приходить на работу.

Сокращение рабочего дня — не право, а обязанность работодателя.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, работодатель должен договориться с работником о работе в канун праздников как в обычный рабочий день.

Если работник на это согласен, то три часа засчитываются как сверхурочные и, в соответствии с законом, компенсируются оплаченным свободным временем, либо, при наличии договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере.