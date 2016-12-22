Например, если человек, имеющий неполную рабочую ставку, работает всего три часа в день, то в канун праздника он вообще не должен приходить на работу.
Сокращение рабочего дня — не право, а обязанность работодателя.
Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, работодатель должен договориться с работником о работе в канун праздников как в обычный рабочий день.
Если работник на это согласен, то три часа засчитываются как сверхурочные и, в соответствии с законом, компенсируются оплаченным свободным временем, либо, при наличии договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере.