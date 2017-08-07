Что нового принесет пятый Фестиваль мнений?

Уже в эту пятницу, 11 августа, город Пайде встретит тысячи людей, которые проведут выходные, обмениваясь мыслями в 160 обсуждениях. Темы варьируются от образования до экономики, от потребителей порно до веганства. Начинается пятый Фестиваль мнений, значится в пресс-релизе.

Организатор мероприятия Отт Карулин приглашает всех желающих принять участие в Фестивале мнений, в том числе тех, кто ранее его не посещал. ”Так как на фестивале представлено большое разнообразие тем, не стоит бояться, что ни одна тема не заинтересует или не вовлечет в обсуждение — каждый гость обязательно найдет для себя что-то подходящее, — заверил Карулин. — Если большая дискуссия не привлекает, то в этом году с помощью мобильного приложения Mingla можно встретиться и подискутировать с лидерами общественного мнения один на один”.

На 25 площадках фестиваля можно будет обсудить общественные, провокационные, а также запрещенные темы. Впервые на Детской площадке ученики основной школы проведут свои обсуждения как на темы защиты окружающей среды, зависимости от виртуальной реальности, так и, например, детского счастья. Программа фестиваля порадует и самых маленьких гостей — с ними будут бесплатно заниматься воспитатели детских садов Paide Sookurg и Paide Lasteaed.

По словам Карулина, фестиваль способствует развитию новых интересных подходов к ведению дискуссий, которые еще больше сделают гостей фестиваля активными участниками. ”Например, в программе заявлены обсуждения с использованием шахматных часов, лекция ”Ночного университета”, дискуссии в формате мирового кафе, анализы произошедшего и много другое. Молодежная программа SPIN предложит участникам сначала сыграть в футбол, а затем поразмышлять, как спорт может сделать общество более безопасным”, — рассказал Карулин.

Фестиваль мнений сохранит и некоторые традиции: в субботу состоится утренняя беседа депутатов Европейского парламента от Эстонии, а вечером пройдут дебаты председателей парламентских партий, которые будут транслироваться по ETV+.

Спектр тем фестиваля по-прежнему остается широким. Для того, чтобы каждый нашел для себя интересующее обсуждение, следует ознакомиться с программой. Основным языком фестиваля остается эстонский, но в дополнение пройдут 8 дискуссий на русском и 11 на английском. Карту территории фестиваля можно найти здесь.

Фестиваль обещает разнообразную культурно-развлекательную программу. Например, пространственный эксперимент уже сейчас сделал центральную площадь Пайде приятным местом для жителей города — ее украшает городская мебель, площадка для пляжного волейбола с песчаным покрытием, лежаки и многое другое. Рядом находится также выставка Ruuminihe (”Пространственный сдвиг”), которая оживит старые дома Пайде и призовет подумать о проблеме заброшенных зданий с помощью визуальных, звуковых и световых выразительных средств. Культурных впечатлений будет много и по вечерам: историко-познавательный центр Witterstein проведет поход по следам предков Германа Гессе, состоится сольный концерт Вайко Эплика, а также заработает созданный по инициативе Must Puudel клуб фестиваля.

В этом году фестиваль закончится не дебатами председателей парламентских партий, а совместным ужином — ”Ожиданием ночи”. На главной площади Пайде будет накрыт стол, чтобы участники, организаторы и гости фестиваля смогли бы все вместе переварить услышанное и увиденное, а также продолжить обсуждение горячих тем.

Фестиваль мнений поддерживают город Пайде, Союз самоуправлений Ярвамаа, Swedbank, представительство Европейской комиссии в Эстонии, KÜSK, информационное бюро Европейского парламента, Фонд Открытой Эстонии, rahvaalgatus.ee, SpeakSmart и многие другие. Спонсорами одной из площадок фестиваля являются Archimedes и Центр прикладной антропологии.