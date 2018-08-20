"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии

"К настоящему моменту мы — опытный народ, во многом добившийся успеха. Есть основания надеяться, что грядущие осень, зима и весна принесут нам множество благих мыслей о том, какие политические приемы сформируют наилучшее будущее.

В этом обсуждении, однако, есть одна значительная беда, которой я хочу поделиться с народом. То, о чем мы должны между собой поговорить, не просто разговоры.

Мы должны поговорить об образовании. Мы должны поговорить о здравоохранении. Посредством хорошо организованной и находящейся на одном уровне школьной сети рождается надежда на новое поколение. Здравоохранение и соцзащита — вторая и третья ступени ощущения надежности всего общества. Экономически успех Эстонии обязывает нас ныне сосредоточиться на помощи и поддержке. Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?

Мы должны меньше изучать факты, а все больше становиться людьми. Учиться умению использовать свою свободу не во вред другим. Уметь постоять за себя, но без агрессии. Мы можем дать своим детям компас демократических ценностей.

Очень важная часть умения быть человеком — культура и искусства. Технократический мир может заставить забыть, что как общество нас объединяют эстонский язык и эстонская культура. Так и ЕС основан на общей европейской истории.

Чтобы предложить эстоноязычное образование, пригодное в будущем, умное государство, здравоохранение на приличном уровне, мы очень нуждаемся в эстонских ученых.

И напоследок — мы должны говорить о политиках. Откуда приходят эстонские политики?