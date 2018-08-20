20.08.2018, 18:50

"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии

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"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии
Foto: Jaanus Lensment

Президент Кальюлайд в Кадриорге на приеме по случаю Дня восстановления независимости произнесла речь. Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут.

"К настоящему моменту мы — опытный народ, во многом добившийся успеха. Есть основания надеяться, что грядущие осень, зима и весна принесут нам множество благих мыслей о том, какие политические приемы сформируют наилучшее будущее.

В этом обсуждении, однако, есть одна значительная беда, которой я хочу поделиться с народом. То, о чем мы должны между собой поговорить, не просто разговоры.

Мы должны поговорить об образовании. Мы должны поговорить о здравоохранении. Посредством хорошо организованной и находящейся на одном уровне школьной сети рождается надежда на новое поколение. Здравоохранение и соцзащита — вторая и третья ступени ощущения надежности всего общества. Экономически успех Эстонии обязывает нас ныне сосредоточиться на помощи и поддержке. Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?

Мы должны меньше изучать факты, а все больше становиться людьми. Учиться умению использовать свою свободу не во вред другим. Уметь постоять за себя, но без агрессии. Мы можем дать своим детям компас демократических ценностей.

Очень важная часть умения быть человеком — культура и искусства. Технократический мир может заставить забыть, что как общество нас объединяют эстонский язык и эстонская культура. Так и ЕС основан на общей европейской истории.

Чтобы предложить эстоноязычное образование, пригодное в будущем, умное государство, здравоохранение на приличном уровне, мы очень нуждаемся в эстонских ученых.

И напоследок — мы должны говорить о политиках. Откуда приходят эстонские политики?

Мы должны бороться за свое будущее. Те, кто заботятся о будущем Эстонии, не могут сказать, что им не нравится политика. Если мы не сделаем сами, то сделают за нас. Если слишком мало людей в Эстонии хочет заниматься эстонской политикой, то будущее нашего государства действительно в серьезной опасности. Если мы не хотим творчески думать о своем будущем, оно станет казаться нам страшнее, чем есть на самом деле. Во время периодов паники общество склонно к тому, чтобы нетерпеливо искать легкие решения, поддерживать вместо демократического процесса одну личность или одно мировоззрение, которые заверяют, что изолируют от любой мировой скорби.

Иво Линна вместе с нами со времен восстановления независимости, он не оставлял нас без своих песен ни во время бума, ни во время краха. Мне кажется, что на сегодняшний день он все еще может нас многому научить, потому что он просто комбинация оптимизма, приветливости и непобедимости народности.

Он так близок ко всему народу, как каждый политик может только желать. Он напоминает о временах, когда эстонскую политику делали Хайнц Валк и Народный фронт Эстонии, Лагле Парек и ERSP.

Иво Линна, пожалуйста, подойди сюда и отнеси этот камень за море или к лесу, куда хочешь. Этот увесистый кусок — это маленькое выражение благодарности всего эстонского народа".

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