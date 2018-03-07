Что изменилось в работе судебных исполнителей?

О том, что с нового года судебные исполнители, взыскивая деньги с должников, уже могут не оставлять неприкосновенной сумму, равную минимальной зарплате, так или иначе слышали многие. Но это не единственное изменение, касающееся взыскания исполнителями долгов. Разъяснения ”Инфопрессу” по этому поводу дала специалист по недвижимости бюро Йыхвиского судебного исполнителя Натальи Малахово, юрист Анна Берест.

Поправки к Кодексу об исполнительном производстве вступили в силу 9 января этого года.

До текущего года судебный исполнитель, как правило, не подвергал аресту доходы должника в размере установленной правительством минимальной зарплаты, то есть хотя бы ”минималка” человеку могла быть сохранена. После вступления в силу изменений в кодексе стало возможным использовать для погашения долгов и доход в размере минимальной оплаты труда, хотя, конечно, не весь.

- Теперь исполнитель вправе арестовать до 20 процентов от любого дохода, полученного физическим лицом и превышающего прожиточный минимум. Эта мера применяется в случае, если у должника нет более никакого другого имущества, чтобы обеспечить уплату долга, — сказала Анна Берест, подчеркнув, что такое имущество должно быть ликвидным, т.е. реализуемым.

Другими словами, если раньше нижним пределом для ареста денежных доходов была ”минималка”, то сегодня таким нижним пределом стал прожиточный минимум. Он с этого года увеличился до 140 евро.

Таким образом, при получении должником нынешней минимальной зарплаты — её размер в этом году 500 евро — исполнитель сможет арестовать 100 евро (те самые 20 процентов), если месячный доход должника будет 400 евро — то 80 евро, при 300 евро — 60 евро. Даже если неплательщик получает пенсию в размере 180 евро, у него смогут удержать 36 евро, и должнику всё равно останется чуть больше прожиточного минимума.

Как и раньше, на некоторые доходы человека судебный исполнитель в любом случае не сможет обращать взыскание, а на некоторые — сможет лишь при особых условиях, добавила Берест. К первым относятся государственное семейное пособие, социальное пособие (не пенсия!) в связи с инвалидностью, например пособие на лекарство, а также поступающие с биржи труда некоторые виды пособий безработного, стипендия и возмещение транспортных расходов, если безработный посещает курсы, а также пособия, выдаваемые центром социальной помощи при органах местного самоуправления. Судебный исполнитель может наложить арест на пособия по трудоспособности, алименты и т.н. родительскую зарплату, спросив мнение сторон исполнительного производства.

Как и раньше, должнику по алиментам можно оставлять ежемесячно половину ”минималки”, а если его доход ещё меньше, чем эта сумма, то взимать треть от этого дохода. Например, должник проработал неделю и получил зарплату в размере 90 евро, в таком случае бухгалтер может удержать с него 30 евро.

По-прежнему многих интересует, может ли должник после открытия исполнительного производства заключить график погашения задолженности?

- Если должник хочет заключить график, но кредитор с графиком не соглашается, то у должника есть право подать заявление в суд, и суд своим постановлением устанавливает порядок выплат в ходе конкретного исполнительного производства, — ответили в бюро.

При продаже квартиры с аукциона…

Есть с нового года изменения и в порядке решения проблем с должниками по квартплате.

Главное изменение — при приобретении недвижимости в ходе исполнительного и банкротного производств к новому собственнику квартиры уже не переходит задолженность прежнего хозяина перед квартирным товариществом, сказала Анна Берест.

- По старому порядку, квартира лица, задолжавшего перед КТ, могла быть продана с аукциона, как говорится, вместе с долгами перед товариществом, и если КТ и новый собственник не достигали какого-то иного соглашения, то новый хозяин брал на себя уплату старого долга. Сейчас новый собственник ответственность по старым долгам не перенимает, и товарищество может взыскивать их только с прежнего владельца.

С другой стороны, согласно недавно вступившему в силу новому Закону о квартирной собственности и квартирном товариществе, товарищество получило залоговое право на квартирную собственность для обеспечения исходящих из неё требований. Упрощённо говоря, КТ дали право обязательно хоть что-то получить с продажи квартиры, если по ней накопились долги. Но…

Но, во-первых, величину этого залогового права законом ограничили, а во-вторых, надо помнить, что у должника по квартплате могут быть также обязательства перед кредитным учреждением, а его квартира — быть при этом заложенной (находиться в ипотеке банка).

- Если проданная квартира обременена такой ипотекой, то товарищество сможет получить 5 процентов от той суммы, что выручена в ходе аукциона и из которой вычтены исполнительские расходы на ведение производства. Если ипотеки от банка нет — то в пользу КТ пойдёт сумма хозяйственных расходов данной квартирной собственности за прошлый хозяйственный год. Эта сумма определяется по утверждённому отчёту за хозяйственный год, — прокомментировала специалист исполнительского бюро.

Иными словами, сумма хозяйственных расходов квартирной собственности за прошлый хозяйственный год — это максимум, на что сможет рассчитывать товарищество для возмещения долгов с проданной судебным исполнителем в порядке торгов квартирной собственности.

По словам Берест, возможно, вышеописанные изменения будут иметь некоторое позитивное влияние на проведение аукционов в нашем регионе, где квартирных собственностей с долгами и ипотекой довольно много и ранее объявления ”продаётся квартира с ипотекой и долгом в пользу квартирного товарищества” потенциальных покупателей, скорее, отпугивали. Но критерий истины — всё-таки практика, а практики торгов по новым правилам ещё мало. В любом случае, у взыскателя, квартирного товарищества и держателя ипотеки есть право обжаловать план распределения выручки от продажи квартиры в течение 15-ти дней после получения этого плана, обратившись в суд.

- Поскольку новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах практикой не подкреплён, судебные исполнители пока опираются больше на теоретические трактовки его положений. Можно ожидать, что время принесёт и конкретные судебные прецеденты по его исполнению, и более ясное понимание тех или иных норм, а возможно, и корректировки со стороны законодателей, — добавила судебный исполнитель Наталья Малахова.