Что из себя представляет по ошибке выпущенная в Эстонии ракета AMRAAM?

Ракета длиной 3,7 метра весит примерно 150 килограммов, из которых примерно 20 килограммов составляет боеголовка ракеты. Радиус полета варьируется в зависимости от конкретной модели от 55 до 180 километров. Максимальная скорость ракеты достигает 4900 км/ч.

Ракеты типа "воздух-воздух" по своей взрывной силе значительно слабее, чем, например, ракеты типа "воздух-земля".

Для обнаружения цели и фиксации на ней AIM-120 использует радар, но ее можно выпустить и не фиксируя ее на цели, в таком случае ракета использует для поддержания баланса с землей гироскоп и другие датчики. На борту самой ракеты есть действующий автономно активный радар. В случае сбоев в радарной системе ракета переключается на систему, когда цель определяется преследуя источники помех.

Ракета за историю своего использования сбила 12 летательных аппаратов.

Стоимость одно ракеты — в среднем 300 000-400 000 долларов, но во многом зависит от ее типа. Самая новая модель может стоить до 1,7 млн долларов.