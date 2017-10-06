Что делать с шумными соседями, на которых не действуют увещевания полиции?

Прослушивание громкой музыки по ночам может привести к временной конфискации музыкального центра, предупреждает Delfi Kasulik.

Покупка или аренда квартиры подобны покупке лотерейного билета — в случае неудачи можно получить соседей, шумно веселящихся каждую ночь. Или же, наоборот, соседей с очень чувствительными ушами, которые будут жаловаться на шаги ребенка.

43-летняя Кайри (имя изменено) рассказала свою историю Delfi Kasulik. Около года она арендовала квартиру в Тарту. Маленький, двухэтажный деревянный дом в идиллическом тартуском районе Карлова представляется прекрасным местом для жизни, но соседи, компания строителей, способная праздновать в будние дни по ночам, стали нарушать ночной покой Кайри.

”Их вечеринки начинались как раз тогда, когда я собиралась идти спать, — говорит Кайри. По ее словам, обычно строители начинали попойки, с криками, громкой музыкой, около 8 вечера, а заканчивали уже в утренние часы.

Прежде всего, Кайри решила поговорить с самими шумными соседями, но это не помогло. ”Они бывали в это время так пьяны, что ничего не понимали. Когда все-таки получалось поговорить, то все замолкало, но уже через 10 минут веселье продолжалось в полную силу”, — рассказывает женщина.

Не помогло и обращение к собственнику квартиры, который пообещал в свою очередь пообщаться с собственником соседской квартиры.

Пару раз Кайри вызывала соседям полицию. Получив предупреждение, строители на какое-то время затихали, но вскоре праздник шел дальше полным ходом.

Кайри страдала от соседского террора почти год, а потом переехала.

”Другого решения проблемы не было. Не помогла полиция, не помог собственник соседней квартиры и разговоры с соседями были бесполезны”, — заключает Кайри.

Закон на стороне Кайри. Существенно мешающий шум или световые эффекты (продолжительные или повторяющиеся) запрещено создавать с 22.00 до 6.00 в будние дни, а в выходные — с полуночи до 7.00.

Допустимый уровень шума регулируется постановлением Министерства внутренних дел. Днем норма — 40 децибел, ночью — 30.

Член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди объясняет, чтобы бывали случаи, когда полиция принимала более строгие меры.

”Сначала полиция беседует, но если это не дает результата, у празднующих могут забрать на хранение, например, музыкальный центр, но позже возвращают, когда ситуация нормализуется”, — говорит Марди.

По словам Марди, он сам общался с полицией и знает, что защитники порядка относятся к нарушениям ночного покоя очень серьезно. ”Если полиция приезжает выяснять, что происходит, то виновные могут получить наказание в рамках дела о проступке”, — знает Марди.

В одном случае суд назначил нарушителю ночного покоя 8 дней ареста, в другом — 30 штрафных единиц, то есть кошелек виновного полегчал на 120 евро. ”Если нарушитель продолжает шуметь, его соседи могут поставить вопрос о необходимости отчуждения его квартиры”, — добавляет Марди.

Между тем, бывает, когда находятся жильцы с ”супервозможностями”, стучащие по радиатору или вызывающие полицию при малейшем движении в соседней квартире.

23-летняя Пийя в студенчестве проживала в Тарту в пятиэтажном панельном доме, снимала квартиру. Соседи снизу беспокоились из-за любых звуков.

”Нам прислали три письма, подписанные, якобы, руководством КТ, хотя было ясно, что их писали соседи снизу, — говорит Пийя. — Обещали пожаловаться собственнику и обвиняли в абсолютно глупых вещах: ходим слишком громко, телевизор слишком громко работает и шкафы закрываем слишком громко. Как-то человек, живший со мной в одной квартире, был один дома и смотрел фильм. Соседи вызвали ему полицию”, — рассказывает Пийя.

Янно два года жил в Пельгулинна, на улице Ару, со своей семьей, с тремя детьми. Его соседей крайне беспокоило хождение детей по квартире. ”Когда самый младший начал ходить, то на его шаги соседи реагировали стуком по потолку, — вспоминает он. — Не меньше восьми раз стучали тогда, когда дети спали, а сам я смотрел телевизор на диване. Боюсь, что в данном случае мы имели дело с людьми с каким-то расстройством, так как они явно слышат какие-то несуществующие в реальности голоса”.

По утверждению Урмаса Марди, такие ситуации встречаются, к счастью, редко. ”По закону квартирособственники обязаны проявлять терпимость. Человек, который покупает себе квартиру в многоквартирном доме, должен понимать, что он не будет жить в этом доме один, должен проявлять терпимость к бытовому шуму, если он не выходит за пределы допустимого”, — отмечает он.