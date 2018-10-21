Что делать с непоседливым ребенком?

Преподаватель и психолог Тойво Нийберг отмечает в ”Учительской газете”, что если раньше проблемы с поведением ярче всего проявлялись в подростковом возрасте, то теперь беспокойными и агрессивными стали даже самые маленькие воспитанники детских садов.
Опытный консультант предлагает учителям и родителям беспокойных детей конкретные шаги для исправления ситуации в лучшую сторону.
Неусидчивость свойственна холерикам и сангвиникам, и потому доля активных акценавтов (своеобразий в поведении, свойственных беспокойным, пассивным или отверженным ученикам — Ред.) может доходить до 80% от общего количества проявлений отклонений в поведении. По мнению некоторых, в этом повинны повальная компьютеризация и огромные потоки информации, с которыми детям приходится как-то справляться, а также окружающая среда со всеми её химическими веществами и пищевыми добавками.
На самом деле, факторов, оказывающих влияние на поведение детей, очень много. Как следствие, мы наблюдаем рост количества трудновоспитуемых ребят, проблемы у которых появляются во всё более раннем возрасте.
Холерик — вспыльчивый и поспешный
Холерический тип темперамента отличается вспыльчивостью и поспешностью. Холерик эмоционально неуравновешен и раздражается по мелочам. Иногда холерик может быть очень даже целеустремлён и устранять все препятствия на своём пути, однако в какой-то момент у него может поменяться настроение, а вместе с этим и потеряться вера в свои силы. В таком случае цель остаётся не достигнутой. У холерика очень большие проблемы с самообладанием и по этой причине он может навлечь на себя кучу бед. Недостаточный самоконтроль как раз и считается величайшим недостатком холерика.
Когда он играет, учится или чем-то занимается, ему требуется спокойствие. Поскольку холерик может отреагировать даже на самый незначительный раздражитель, то любая мелочь может выбить его из колеи. Даваемые холерику задания не должны требовать от него излишних усилий. Несмотря на то, что у него бывают моменты, когда любая трудность кажется ему легко преодолимой, иногда на него может навалиться хандра и чувство безразличия. В результате работа будет брошена на полпути.
Холерику нужно давать предельно чёткие учебные и рабочие задания. Также ему не стоит мешать во время работы. Задания не должны быть чрезмерно энергозатратными, иначе у холерика может возникнуть желание всё бросить.
Общаясь с другими людьми, он может стать легко возбудимым. С ним можно поссориться даже из-за какой-то мелочи. С холериком не стоит спорить, поскольку ничто другое не выводит его из себя так сильно, как возражения. В пылу спора он попытается переговорить других, но если ему не удастся навязать свою точку зрения, то он выйдет из себя. С учёбой у холериков, как правило, большие проблемы.
Сангвиник — подвижный живчик
Сангвиники активны и им требуются интересные занятия. Они быстро привыкают к новой обстановке, легко сходятся с незнакомыми людьми и рады вызовам. Сангвиники быстро вливаются в коллективы и с воодушевлением берутся за новые дела. Если же эффект новизны пропадает или от них требуют покопаться в деталях и заняться рутинной работой, то сангвиники теряют всякий интерес и становятся апатичными.
Для них важно не прошлое или будущее, а то, что происходит в настоящий момент. Сангвиники живут одним днём. Во время учёбы и работы, а также в других делах сангвиники хотят соревноваться, спорить и испытывать свои силы разными способами. Приступить к учёбе или работе для них проще простого, но с доведением дел до конца у них могут возникнуть проблемы — эффект новизны пропадёт, а вместе с ним и интерес сангвиника к делам. Неумение сосредоточиться может очень плохо сказаться на результатах их учёбы или труда.
Сангвиник — мастер общения с другими людьми. Его не смущают незнакомцы, поэтому он быстро вливается в общество и легко находит друзей. Однако он нетерпелив, ему требуются всё новые и новые впечатления как наркоману доза, вследствие чего его общение может так и остаться поверхностным.
Для обучения людей с сангвинистическим типом темперамента нужно постоянно находить новые и интересные материалы, чтобы держать их внимание. Им также желательно предлагать разнообразные виды деятельности. При выполнении однообразных заданий у сангвиников теряется к ним какой-либо интерес, и они переключают своё внимание на что-то другое.
Внимание — вынужденное и невольное
ТОП
Более или менее нормальный человек в состоянии активно слушать другого минут шесть-семь, имеющий же диагноз ”гиперактивность” — минуту или даже меньше. Следовательно, непоседливость колеблется где-то между этими предельными нормами.
Насчёт устойчивости внимания известно то, что взрослый человек в состоянии удерживать его на объекте или действии в течение 15-20 минут, после чего отвлекается на что-то другое. Маленькие дети могут сфокусироваться на чём-то в течение пяти минут. Тем не менее, на чём-то мы в состоянии сконцентрироваться даже на протяжении более 20 минут.
Это объясняется двумя причинами. Во-первых, если человек чем-то очень увлечён, то его внимание приковано к этому занятию дольше. Во-вторых, существует два вида внимания — вынужденное и невольное. Невольное внимание прирождённое, вынужденное же формируется в процессе воспитания и обучения. По словам детского психолога Реэт Монтонен, зачатки вынужденного внимания проявляются у ребёнка с четырёх-пяти лет. Начиная с этого возраста, ребёнок учится тому, как подчинять своё внимание требованиям воспитательницы или родителя. До этого он впитывает в себя то, что мы сервируем ему как нечто, что представляет интерес.
”На монотонной и скучной игре ребёнок не сосредотачивается”, — утверждает психолог. Насколько же долго обычный ребёнок может играть в интересную для него игру? Чуть ниже ответ на этот вопрос приведён для тех, кому нравятся нормы. Читая его, полезно иметь в виду, что все дети разные, каковыми являются и игровые ситуации.
”В интересную игру годовалый или двухлетний малыш играет в среднем 21 минуту, трёхлетний и четырёхлетний 50 минут, ребёнок возрастом пять-шесть лет уже полтора часа”, — цитирует материалы лекций по психологии Реэт Монтонен, добавляя при этом, что сама она относится к этим нормам с большой осторожностью.
Непоседливый подросток
Подростки такого типа безвольные и легко поддаются чужому влиянию. Их безволие проявляется особенно тогда, когда надо учиться, выполнять обязанности и достигать цели, которые перед ними ставят родители, учителя и социум. Им тяжело следовать элементарным нормам поведения. Такие ребята достигают чего-то только под жёстким контролем со стороны кого-то, а при удобном случае увиливают от выполнения своих обязательств. У них имеется повышенная тяга к развлечениям и зрелищам.
Учиться беспокойные дети особо не хотят. Вместо школы они могут пойти поиграть в азартные игры или просто побродить по улицам. Непоседы пытаются вырваться из оков родителей. Нередки случаи, когда они убегают из дома. Серьёзной привязанности к родителям у них нет. К проблемам, возникающим внутри семьи, они равнодушны. Папы-мамы нужны им только тогда, когда требуются деньги на развлечения и проведение досуга.
Поскольку непостоянные подростки не знают, чем бы им заняться, то зачастую они попадают в компании. Нерешительность и безынициативность не позволяют им стать лидерами. Обычно другие члены группы используют их в своих интересах по принципу ”крупным мошенникам всё, а мелким — ничего”. Работать неусидчивым тинейджерам тоже не нравится. Напрягаться они готовы только в случае крайней необходимости. Их собственное будущее их тоже не волнует — синдром бабочки-однодневки. Планов на будущее у них нет.
Конкретные рекомендации по превращению непоседливых детей во внимательных и постоянных:
Пользу могут принести игры на внимательность, когда нужно прислушиваться к чему-то или следить за чем-то.
Позвольте ребёнку проявлять эмоции и научите его справляться с капризами, сохраняя при этом спокойствие и достоинство взрослого человека.
Ребёнок тогда понёс наказание, когда он с вашей помощью или самостоятельно загладил свою вину.
Прекратите его попрекать, сердиться на него и упрашивать его что-то сделать. Это вымотает как его, так и вас самих.
Личный пример — это лучший учитель. Когда ребёнок общается с вами, выслушайте его и не занимайтесь при этом лишними делами.
Если во время выполнения домашних заданий младшеклассник постоянно отвлекается, то найдите время посидеть с ним рядом или время от времени интересуйтесь, как продвигается его учёба. Поощряйте его за выполненные задания.
Озвучивайте свои просьбы к ребёнку одна за другой. Не выпаливайте всё сразу: ”Комнату убери! Руки уже помыл? Высморкайся!”. Дождитесь окончания предыдущей работы перед тем, как дать ребёнку следующее задание.
Не мешайте ребёнку, когда он погружён в какое-то занятие.
Попытайтесь разбить выполнение задания на короткие этапы, каждый из которого должен заканчиваться своевременной похвалой.
Не заставляйте ребёнка насильно рисовать, петь или лепить. Подождите, пока он сам захочет это сделать.
Ребёнок должен заниматься тем, что ему по силам и что его действительно интересует.
Ребёнок направляет свою энергию туда, на что обращают его внимание — когда родитель указывает на его неподобающее поведение, то может случиться, что поведение ребёнка не изменится в лучшую сторону.
Научите ребёнка ждать. Этому учат хорошие настольные игры, в которых надо ждать своей очереди. Если ребёнок будет звать вас к себе, а вы как раз заправляете стиральную машину, то ответьте ему: ”Да, я сейчас приду, но только после того, как заправлю стиральную машину”. Сказав это, сдержите своё слово.
Ребёнок должен быть подвижным. Благоприятные предпосылки для развития у ребёнка усидчивости появятся тогда, когда вы позволите ему побеситься.
Попросите его позаботиться о детях младше него самого.
Заведите у себя домашнее животное, за которым ребёнок ухаживал бы с вашей помощью.
Будьте последовательны и всегда держите своё слово.
Договорённости должны оставаться незыблемыми, их нельзя постоянно менять. Предварительно необходимо тщательно подумать, приемлемы ли они для вас и ребёнка, и в состоянии ли вы остаться верным себе.
Придерживайтесь распорядка дня, в том числе и на выходных.
Если в распорядке дня произойдут перемены, то сразу же оповестите об этом ребёнка, поскольку непоседы относятся к неожиданным переменам очень плохо.
Ребёнку крайне необходим дневной сон в течение 20-30 минут.
В школе непоседам пошла бы на пользу учёба в небольших группах в первой половине дня.