Что делать с непоседливым ребенком?

Когда он играет, учится или чем-то занимается, ему требуется спокойствие. Поскольку холерик может отреагировать даже на самый незначительный раздражитель, то любая мелочь может выбить его из колеи. Даваемые холерику задания не должны требовать от него излишних усилий. Несмотря на то, что у него бывают моменты, когда любая трудность кажется ему легко преодолимой, иногда на него может навалиться хандра и чувство безразличия. В результате работа будет брошена на полпути.

Холерику нужно давать предельно чёткие учебные и рабочие задания. Также ему не стоит мешать во время работы. Задания не должны быть чрезмерно энергозатратными, иначе у холерика может возникнуть желание всё бросить.

Общаясь с другими людьми, он может стать легко возбудимым. С ним можно поссориться даже из-за какой-то мелочи. С холериком не стоит спорить, поскольку ничто другое не выводит его из себя так сильно, как возражения. В пылу спора он попытается переговорить других, но если ему не удастся навязать свою точку зрения, то он выйдет из себя. С учёбой у холериков, как правило, большие проблемы.

Сангвиник — подвижный живчик

Сангвиники активны и им требуются интересные занятия. Они быстро привыкают к новой обстановке, легко сходятся с незнакомыми людьми и рады вызовам. Сангвиники быстро вливаются в коллективы и с воодушевлением берутся за новые дела. Если же эффект новизны пропадает или от них требуют покопаться в деталях и заняться рутинной работой, то сангвиники теряют всякий интерес и становятся апатичными.

Для них важно не прошлое или будущее, а то, что происходит в настоящий момент. Сангвиники живут одним днём. Во время учёбы и работы, а также в других делах сангвиники хотят соревноваться, спорить и испытывать свои силы разными способами. Приступить к учёбе или работе для них проще простого, но с доведением дел до конца у них могут возникнуть проблемы — эффект новизны пропадёт, а вместе с ним и интерес сангвиника к делам. Неумение сосредоточиться может очень плохо сказаться на результатах их учёбы или труда.

Сангвиник — мастер общения с другими людьми. Его не смущают незнакомцы, поэтому он быстро вливается в общество и легко находит друзей. Однако он нетерпелив, ему требуются всё новые и новые впечатления как наркоману доза, вследствие чего его общение может так и остаться поверхностным.

Для обучения людей с сангвинистическим типом темперамента нужно постоянно находить новые и интересные материалы, чтобы держать их внимание. Им также желательно предлагать разнообразные виды деятельности. При выполнении однообразных заданий у сангвиников теряется к ним какой-либо интерес, и они переключают своё внимание на что-то другое.

Внимание — вынужденное и невольное

Более или менее нормальный человек в состоянии активно слушать другого минут шесть-семь, имеющий же диагноз ”гиперактивность” — минуту или даже меньше. Следовательно, непоседливость колеблется где-то между этими предельными нормами.

Насчёт устойчивости внимания известно то, что взрослый человек в состоянии удерживать его на объекте или действии в течение 15-20 минут, после чего отвлекается на что-то другое. Маленькие дети могут сфокусироваться на чём-то в течение пяти минут. Тем не менее, на чём-то мы в состоянии сконцентрироваться даже на протяжении более 20 минут.

Это объясняется двумя причинами. Во-первых, если человек чем-то очень увлечён, то его внимание приковано к этому занятию дольше. Во-вторых, существует два вида внимания — вынужденное и невольное. Невольное внимание прирождённое, вынужденное же формируется в процессе воспитания и обучения. По словам детского психолога Реэт Монтонен, зачатки вынужденного внимания проявляются у ребёнка с четырёх-пяти лет. Начиная с этого возраста, ребёнок учится тому, как подчинять своё внимание требованиям воспитательницы или родителя. До этого он впитывает в себя то, что мы сервируем ему как нечто, что представляет интерес.

”На монотонной и скучной игре ребёнок не сосредотачивается”, — утверждает психолог. Насколько же долго обычный ребёнок может играть в интересную для него игру? Чуть ниже ответ на этот вопрос приведён для тех, кому нравятся нормы. Читая его, полезно иметь в виду, что все дети разные, каковыми являются и игровые ситуации.

”В интересную игру годовалый или двухлетний малыш играет в среднем 21 минуту, трёхлетний и четырёхлетний 50 минут, ребёнок возрастом пять-шесть лет уже полтора часа”, — цитирует материалы лекций по психологии Реэт Монтонен, добавляя при этом, что сама она относится к этим нормам с большой осторожностью.

Непоседливый подросток

Подростки такого типа безвольные и легко поддаются чужому влиянию. Их безволие проявляется особенно тогда, когда надо учиться, выполнять обязанности и достигать цели, которые перед ними ставят родители, учителя и социум. Им тяжело следовать элементарным нормам поведения. Такие ребята достигают чего-то только под жёстким контролем со стороны кого-то, а при удобном случае увиливают от выполнения своих обязательств. У них имеется повышенная тяга к развлечениям и зрелищам.