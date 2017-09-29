Что делать, если вы заметите зверя на обочине?

На дорогах Эстонии встречаются различные дикие, стадные и домашние животные, в том числе лоси, косули, кабаны, лисицы, собаки, кошки и др. Животные могут вести себя и передвигаться весьма непредсказуемым образом. Они нередко приходят в город и выходят на дорогу с оживленным движением.

Неожиданно выбежавший на проезжую часть зверь вызывает замешательство, и ситуация может завершиться пагубно как для него самого, так и для водителей и пассажиров. Каждый год на наших дорогах погибают тысячи животных, травмируются люди и ломаются машины. Во избежание таких столкновений каждый водитель должен знать, в какие периоды наиболее высока вероятность выхода животных на дорогу и что нужно делать, заметив зверя на обочине или оказавшись на помеченном соответствующими знаками участке дороги. А что делать, если столкновение с животным или даже просто с птицей уже неизбежно?

Дикие звери выходят не только по ночам

Председатель Эстонского общества охотников Маргус Пууст отмечает, что обитатели леса обычно передвигаются на рассвете или перед закатом, а в дневное время большинство диких зверей спит. ”Но если сон животного нарушают грибники-ягодники, оно может отправиться на поиск более спокойного места и посреди дня”, — пояснил Пууст. Дикие звери становятся активнее в осенне-зимний охотничий сезон — с октября до конца февраля. В эти месяцы на обочине дороги можно повстречать и охотников в оранжевых жилетах. ”Поскольку мы обычно охотимся по выходным дням, на помеченных соответствующими знаками участках дорог следует быть особенно внимательным, ведь именно там животное может совершенно неожиданно выбежать из леса”. Звери также ведут себя активнее обычного в периоды размножения. ”Например, косули чаще появляются в конце июня — середине августа, лоси и олени — в сентябре-октябре, кабаны — с ноября до конца января”, — привел несколько примеров Пууст, добавив, что в принципе нужно сохранять бдительность на дорогах круглый год.

Остановитесь, чтобы спасти жизнь зверю и себе самому

Животные действуют инстинктивно и не всегда способны адекватно отреагировать на приближающийся автомобиль. ”Заметив зверя на дороге, сбавьте скорость или даже полностью остановитесь”, — посоветовал охотник. Он добавил, что при остановке нужно включить аварийные огни, чтобы предупредить других автомобилистов. ”Когда зверь уже перешел дорогу, но еще не углубился в лес, он может чего-то испугаться и броситься обратно через дорогу”, — отметил Пууст. Разные животные передвигаются по-разному. Например, особое расположение глаз у зайца может вынудить его в панике прыгнуть навстречу ярким автомобильным фарам. Косули и стадные животные обычно передвигаются в группах, и поэтому когда водитель видит одного переходящего дорогу зверя, нужно учитывать вероятность того, что за ним вскоре последуют его сородичи.

Что делать при наезде на дикого зверя?

Агентство по окружающей среде подытожило грустную статистику 2016 года: на дорогах погибли 2162 косули, 208 лосей, 207 кабанов, 24 оленя, 3 рыси, 1 волк и 1 медведь. А количество закончивших свою жизнь под колесами мелких животных вообще не поддается учету. Полицейская статистика свидетельствует: в результате таких столкновений в 16 случаях последствия для автомобилистов были крайне серьезными и потребовали вмешательства представителей закона. ”При наезде на зверя следует в первую очередь помочь пострадавшим людям, а затем заняться раненым или погибшим животным. Если произошел тяжелый несчастный случай, то есть пострадал человек или нарушено дорожное движение, об этом нужно обязательно сообщить в полицию”, — подчеркнул Пууст.

О столкновении с животным или птицей следует сообщить в Инспекцию окружающей среды по телефонному номеру 1313. Персонал инспекции обязан передать эту информацию представителю местного охотничьего округа. В сообщении нужно как можно точнее описать место аварии и указать, погибло ли животное/птица или получило ранение и осталось на дороге или скрылось. Ни в коем случае не забирайте с собой погибшего зверя. По возможности попавшее под машину животное следует оттащить на обочину во избежание повторных столкновений.

Автомобиль против зверя

Столкновение с животным или птицей может привести к повреждениям автомобиля и травмам людей в нем. Поэтому важно оформить страховку с охватом как можно более широкого спектра несчастных случаев с животными и птицами как на дорогах в сельской местности, так и на городских улицах. ”Перед заключением договора о страховании необходимо узнать, какую защиту страховое общество обеспечивает при столкновении с определенными представителями фауны и на каких типах дорог. Также следует обдумать страхование пассажиров в контексте подобных столкновений”, — сказал менеджер Gjensidige по страхованию транспортных средств Марко Привой.

Авария на большой скорости может сильно повредить переднюю часть транспортного средства или даже полностью привести его в негодность. Масштабы последствий зависят от размера животного или птицы и типа транспортного средства — мотоцикл, автомобиль, автобус, фургон или фура.

Если при столкновении пострадало транспортное средство со страховым полисом ”каско”, об аварии следует сообщить страховому обществу. При наличии страхового полиса ”каско” на место происшествия обычно можно вызвать машину автопомощи, которая при необходимости отбуксирует поврежденное транспортное средство в ремонтную мастерскую. Также будет обеспечена доставка водителя в начальный или конечный пункт поездки (в зависимости от условий страхования). В рамках большинства страховок ущерб от наезда на дикое животное компенсируется без собственной ответственности, но она применяется к ущербу при уклонении от наезда. ”В таких случаях особенно полезно иметь видеорегистратор. Если в записи аварии видно движение животного или птицы, страховое общество может учесть это при рассмотрении ущерба и возместить его без применения собственной ответственности”, — добавил Привой.