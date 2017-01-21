Департамент социального страхования сообщил, что ждет от эстоноземельцев, работавших до 1999 года и еще не вышедших на пенсию, их старые трудовые книжки. Что будет, если их не принести?

Как заверяет глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, с теми, кто не принесет в департамент свои трудовые книжки ничего плохого не произойдет.

Все же Кюмник отмечает, что перед выхдом на пенсию лучше собрать все свои старые документы о работе. Выкидывать старые рабочие книжки не стоит.

В случае, если трудовая книжка утеряна или, например, сгорела в пожаре, прошлое наличие работы можно подтвердить с помощью старых договоров о работе или других архивных документах.

Если же и этих документов нет в наличии, то тогда можно прийти со свидетелями в Департамент социального страхования, где пройдет слушание. Это не стоит откладывать до выхода на пенсию, и лучше сделать при первой возможности, пока имеются под рукой документы и свидетели, добавляет Кюмник.