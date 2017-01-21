Как заверяет глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, с теми, кто не принесет в департамент свои трудовые книжки ничего плохого не произойдет.
Все же Кюмник отмечает, что перед выхдом на пенсию лучше собрать все свои старые документы о работе. Выкидывать старые рабочие книжки не стоит.
В случае, если трудовая книжка утеряна или, например, сгорела в пожаре, прошлое наличие работы можно подтвердить с помощью старых договоров о работе или других архивных документах.
Если же и этих документов нет в наличии, то тогда можно прийти со свидетелями в Департамент социального страхования, где пройдет слушание. Это не стоит откладывать до выхода на пенсию, и лучше сделать при первой возможности, пока имеются под рукой документы и свидетели, добавляет Кюмник.