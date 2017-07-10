Что будет дальше? Иванова не исключает выхода из центристской фракции

Депутат Ольга Иванова в интервью Delfi сказала, что пока не знает, будет ли создан в Таллинне избирательный союз, и не исключила того, что может покинуть парламентскую фракцию Центристской партии.

В пятницу на пресс-конференции вы еще не могли сказать, что будет дальше. За выходные у вас появился какой-то план?

Я сейчас в отпуске за пределами Эстонии, поэтому у меня нет времени, чтобы встретиться со всеми людьми, с которыми хотелось бы встретиться, и обсудить все перед принятием решения.

С кем бы вы хотели встретиться?

У нас было довольно много имен в списке. С ними нужно поговорить.

Когда вы услышали о решении Тоом, что она остается в Центристской партии?

За полтора-два часа до начала пресс-конференции.

Вы догадывались, что Тоом может принять такое решение?

Конечно. Мы очень многое обсуждали между собой. Было понятно, что кто-то больше был уверен в том, что мы поступаем правильно, кто-то — меньше. Безусловно, каждый может иметь свое мнение и в итоге принять свое решение. Все мы — взрослые люди. Неожиданным было то, что за день до этого она озвучила одно решение, а через день — изменила его. Но это уже история.

Из вас троих Тоом и до этого была наиболее скептично настроена к созданию избирательного союза?

Мы очень много размышляли над тем, правильно это или нет. Взвешивали все за и против. Было бы смешно, если бы мы просто так вышли и сказали: ах, давайте сделаем и не будем углубляться!

Еще в четверг вечером Тоом была за то, чтобы выйти с отдельным избирательным списком?

Да.

Что заставило ее передумать?

Это вы должны спросить у нее.

Правление Центристской партии сделало Тоом настолько хорошее предложение, что она не смогла отказаться?

Я об этом ничего не знаю.

Как вы считаете, она поверила в концепцию правления партии или получила какое-то предложение?

Честно, не знаю. И спекулировать тоже не буду.

Как вы думаете, на выборах в Европарламент в 2019 году Тоом пойдет первым номером по списку центристов?

Она утверждала, что в ее случае неважно, какой номер: первый, второй или последний. Она ведь прошла в Европарламент с последнего, 12-го места. Впереди еще два года. Если спекулировать, то думаю, что к тому времени в Центристской партии может быть много людей, желающих попасть в Европарламент.

Тоом очень дорожит своей должностью евродепутата. Могло ли на нее повлиять то, что при поддержке Центристской партии ей будет легче попасть в Европарламент?

Конечно, если за тобой стоит аппарат, такая большая партия как Центристская, если ты достойный кандидат и тебя поддерживают, то совершенно ясно, что кандидату от Центристской партии или Партии реформ легче попасть в Европарламент. Это логично, это элементарная политтехнология.

Если бы она вышла из Центристской партии и вступила в маленький избирательный союз, то потом ей бы было труднее попасть в Европарламент.

Я так не думаю. Она попала бы в Европарламент даже в качестве независимого кандидата. Но это надо спросить у нее.

Во время переговоров у вас был план по распределению мест?

Нет, мы обсуждали только возможные первые номера. О позициях или местах речи не было.

Был ли план по созданию партии после выборов в местные самоуправления, так как в парламент могут баллотироваться только партии?

Давайте не будем сейчас спекулировать. Если у нас будет определенный ответ относительно того, как быть дальше, то мы непременно сообщим об этом.

Эдгар Сависаар в последнее время совсем пропал. Что он думает об этом?

Он не пропал. Может, перед общественностью он не так активен, но он был в курсе наших дискуссий.

Каково было после пресс-конференции его мнение о том, что произошло и что делать дальше?

Мы связывались в пятницу вечером. Он возвращался с Сааремаа в Таллинн и особо не мог об этом разговаривать.

Он сейчас по-прежнему активен и деятелен?

Конечно. Он следит за всем, что происходит.

К какому числу вы примете решение?

Не могу сказать.

Если избирательного союза не будет, останетесь ли вы в Рийгикогу поддерживать коалицию или выйдете из фракции?

Этого я пока для себя не решила. Если решу выйти, то не исключаю, что, если будет хороший закон, то поддержу его.

Но вы не можете обещать, что станете поддерживать и те законопроекты правительства, которые не поддерживаете?

Я и сейчас поддерживаю не все законопроекты. Кто-то, например, не поддержал ратификацию договора Rail Baltic. Тут нет ничего нового.

Сколькими надежными голосами на данный момент располагает правительство Юри Ратаса?

Не знаю. Сейчас заседаний Рийгикогу не проводится. По состоянию на нынешний момент во фракции 27 членов. Пока ничего не происходило.

Пока вы входите во фракцию, будете голосовать за правительство, согласно договоренности?

Это зависит от законопроекта. Упомяну ту же Rail Baltic. Некоторые были и против налога на сахар. Тут нет ничего нового.