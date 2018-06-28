Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia

Журналистка издания Eesti Ekspress Кадри Кыусаар прочитала книгу Стефана Торсселла и нашла в ней множество вопросов без ответов относительно трагической гибели парома Estonia.
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Журналистка издания Eesti Ekspress Кадри Кыусаар прочитала книгу Стефана Торсселла и нашла в ней множество вопросов без ответов относительно трагической гибели парома Estonia.
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