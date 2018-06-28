28.06.2018, 09:45

Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia

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Кадри Кыусаар
Кадри Кыусаар
EST 11
Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia
Marko Mumm/EPLi arhiiv

Журналистка издания Eesti Ekspress Кадри Кыусаар прочитала книгу Стефана Торсселла и нашла в ней множество вопросов без ответов относительно трагической гибели парома Estonia.

Торсселл в деталях описывает имеющиеся на судне упущения. Было обнаружено 14 недостатков (среди них повреждения уплотнителей в визире, неработающие противопожарные двери, открытые люки между палубами и т.д.), пять из которых помечены кодом 17, означающим, что судну нельзя покидать порт до устранения недочетов.

"Подробности катастрофы нельзя доказать в суде, так как все доказательства лежат на дне моря и их запрещено исследовать [---]. На нашей планете это единственное судно, охраняемое законом о покое погибших, и один единственный случай, расследование которого считается преступлением”.

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