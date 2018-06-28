Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia

Торсселл в деталях описывает имеющиеся на судне упущения. Было обнаружено 14 недостатков (среди них повреждения уплотнителей в визире, неработающие противопожарные двери, открытые люки между палубами и т.д.), пять из которых помечены кодом 17, означающим, что судну нельзя покидать порт до устранения недочетов.

"Подробности катастрофы нельзя доказать в суде, так как все доказательства лежат на дне моря и их запрещено исследовать [---]. На нашей планете это единственное судно, охраняемое законом о покое погибших, и один единственный случай, расследование которого считается преступлением”.