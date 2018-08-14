14.08.2018, 17:01

Члены Свободной партии недовольны руководством и его решениями, Херкель признает проблемы

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rus.delfi.ee
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Vabaerakonna pressikoverents riigikogus
Vabaerakonna pressikoverents riigikogusFoto: Karli Saul

Член Свободной партии Вахур Коллом обнародовал висьмо в котором выразил недовольство руководством партии и решениями, которые оно принимает.

Правление партии в понедельник провело неформальное собрание, чтобы обсудить данные проблемы и выяснить, насколько они широко распространены.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель согласился, что указанные в письме проблемы реальны, но выразить недовольство можно было и другим, более спокойным путем. Он заверил, что финансовые дела партии в полном порядке.

По его словам, не исключено, что кандидатом в премьер-министры от Свободной партии на выборах может стать Индрек Таранд, но переговоры на это тему еще не велись.

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