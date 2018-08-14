Члены Свободной партии недовольны руководством и его решениями, Херкель признает проблемы

Правление партии в понедельник провело неформальное собрание, чтобы обсудить данные проблемы и выяснить, насколько они широко распространены.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель согласился, что указанные в письме проблемы реальны, но выразить недовольство можно было и другим, более спокойным путем. Он заверил, что финансовые дела партии в полном порядке.

По его словам, не исключено, что кандидатом в премьер-министры от Свободной партии на выборах может стать Индрек Таранд, но переговоры на это тему еще не велись.