Члены Свободной партии недовольны руководством и его решениями, Херкель признает проблемы(3)
Член Свободной партии Вахур Коллом обнародовал висьмо в котором выразил недовольство руководством партии и решениями, которые оно принимает.
Член Свободной партии Вахур Коллом обнародовал висьмо в котором выразил недовольство руководством партии и решениями, которые оно принимает.
Правление партии в понедельник провело неформальное собрание, чтобы обсудить данные проблемы и выяснить, насколько они широко распространены.
Председатель Свободной партии Андрес Херкель согласился, что указанные в письме проблемы реальны, но выразить недовольство можно было и другим, более спокойным путем. Он заверил, что финансовые дела партии в полном порядке.
По его словам, не исключено, что кандидатом в премьер-министры от Свободной партии на выборах может стать Индрек Таранд, но переговоры на это тему еще не велись.
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