Члены Рийгикогу участвовали в подготовке доклада о большем вовлечении общественности на местном уровне в работу ЕС

Сегодня в Брюсселе состоится последняя встреча рабочей группы по субсидиарности и пропорциональности. Доклад рабочей группы будет направлен председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Документ содержит рекомендации по более активному вовлечению национальных парламентов и представителей местной власти государств-членов в принятие политических решений на уровне ЕС.

От имени Рийгикогу в передаче доклада примет участие заместитель председателя комиссии по делам ЕС Яак Мадисон.

”Европейская комиссия должна обращать больше внимания на особенности государств-членов, выслушивать мнение местных политиков и исходить из принципа союза государств. Таким образом, решения будут максимально соответствовать интересам граждан. Встречи рабочей группы проходят с начала текущего года. По итогам ее работы были представлены предложения по достижению этой цели. Несомненно, это лишь один из методов достижения цели. Многое еще предстоит сделать”, — сказал Мадисон.