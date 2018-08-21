Члены правительства посадили в Хяэдемеэсте 15 юбилейных дубов

По словам премьер-министра Юри Ратаса, эту акцию стоит рассматривать как жест благодарности празднующей свое столетие Эстонии. ”У дубов глубоко врастающие корни, которые помогают дереву устоять перед лицом штормов и ураганов. Поэтому эти дубы можно считать достойным и очень символичным подарком к юбилею нашей свободной Эстонии. Они будут украшать Хяэдемеэсте и в годы наших последующих юбилеев, напоминая о крепких корнях, упорстве и стойкости нашего народа”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, юбилейные торжества, начавшиеся весной прошлого года, будут продолжаться почти на протяжение трех лет, и важно, чтобы праздник дошел до каждого города, каждого села, каждой эстонской деревни. ”Я уверен, что и народ, живущий на побережье в Хяэдемеэсте, носит в своем сердце этот праздник. Каждое наше совместное начинание — это лучший подарок Эстонии”.

Члены правительства из Хяэдемеэсте отправились дальше в Ригу, чтобы провести в Национальной библиотеке Латвии первое эстонско-латвийское совместное заседание правительств, которым также отмечается столетие обоих государств.