11.07.2018, 12:35

Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве

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rus.delfi.ee
EST
Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве
Foto: Andres Putting

Вчера в Брюсселе состоялась конференция Парламентской ассамблеи НАТО, предваряющая саммит НАТО. В ходе встречи члены ассамблеи подтвердили единство альянса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Руководитель делегации Эстонии Марко Михкельсон отметил, что встреча в преддверии саммита — это хорошая возможность для докладчиков и коллег по альянсу обменяться мнениями и взглядами.

”Невозможно предсказать точный ход событий предстоящего саммита. В то же время, важно понимать, что поддержка многополярного мирового порядка и общая вера в НАТО по-прежнему сильны, — сказал Михкельсон. — Между членами ПА НАТО царит взаимопонимание”.

Доказательством этого, по словам Михкельсона, служит то, что в ходе двух последних саммитов в Уэльсе и Варшаве был принят ряд важных решений, способствующих укреплению безопасности альянса и заложивших надежную основу для проведения успешного саммита.

Вчера на конференции в Брюсселе заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркнула важность повышения боеготовности и мобильности войск, более равномерного распределения расходов, а также сотрудничества между ЕС и НАТО. Она отметила, что депутаты парламентов государств-членов НАТО играют важную роль с точки зрения представления общественности принципов и работы альянса.

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По словам Михкельсона, большое внимание на конференции ПА НАТО было уделено трансатлантическим отношениям. И. о. заместителя Секретаря иностранных дел Майкл Мёрфи представил позиции нынешней администрации США в отношении Европы и Евразии. В своем выступлении он затронул темы, ранее упомянутые Геттемюллер. Кроме того, Мёрфи подчеркнул важность продолжения борьбы с терроризмом. Он отметил, что разногласия между США и европейскими союзниками НАТО случались и раньше. Он выразил мнение, что альянс по-прежнему придерживается единых позиций, а разногласия по некоторым вопросам будут улажены.

С докладом выступил и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, который в течение долгого времени входил в состав эстонской делегации в ПА НАТО. Он напомнил, что вопрос о повышении расходов на оборону до уровня 2% от ВВП обсуждается уже со времен президентства Джорджа Буша-младшего. Миксер сказал, что политика ”открытых дверей” НАТО должна стать более убедительной. Для этого необходимо принять конкретные меры.

Сегодня после обеда председатель ПА НАТО Паоло Алли представит главам государств и правительств, которые примут участие в саммите, позиции ассамблеи по важнейшим вопросам, касающимся альянса.

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