Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве

Вчера в Брюсселе состоялась конференция Парламентской ассамблеи НАТО, предваряющая саммит НАТО. В ходе встречи члены ассамблеи подтвердили единство альянса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Руководитель делегации Эстонии Марко Михкельсон отметил, что встреча в преддверии саммита — это хорошая возможность для докладчиков и коллег по альянсу обменяться мнениями и взглядами.

”Невозможно предсказать точный ход событий предстоящего саммита. В то же время, важно понимать, что поддержка многополярного мирового порядка и общая вера в НАТО по-прежнему сильны, — сказал Михкельсон. — Между членами ПА НАТО царит взаимопонимание”.

Доказательством этого, по словам Михкельсона, служит то, что в ходе двух последних саммитов в Уэльсе и Варшаве был принят ряд важных решений, способствующих укреплению безопасности альянса и заложивших надежную основу для проведения успешного саммита.