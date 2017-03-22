Члены фракции Центристской партии переизбрали прежнее руководство

Сегодня состоялись ежегодные выборы руководства фракции Центристской партии. Согласно результатам голосования, на посту председателя фракции продолжит работу Керсти Сарапуу, а ее заместителями останутся Валерий Корб и Эрки Сависаар, сообщает пресс-служба партии.

На пост председателя фракции была выставлена лишь одна кандидатура — Керсти Сарапуу. За то, чтобы она продолжила руководить фракцией проголосовали 19 членов фракции из присутствующих на месте 25 депутатов. По 19 голосов получили и кандидаты в заместители — Валерий Корб и Эрки Сависаар.

По словам переизбранного председателя фракции Керсти Сарапуу, учитывая, что центристы являются крупнейшей входящей в правительство партией, ответственность за руководство парламентской фракцией является очень большой.

”Члены нашей фракции большие молодцы. Разумеется, по разным вопросам у нас порой бывают разные точки зрения. И мне кажется, что это правильно и хорошо, так как всем известно, что в споре рождается истина. Ведь в конечном счете после всех дебатов и рассуждений мы находим общие точки соприкосновения, во имя нашей общей цели — улучшения качества жизни населения Эстонии” — отметила Сарапуу.

Напомним, что 13 марта руководство Центристской партии поддержало кандидатуры как Керсти Сарапуу, так Валерия Корба и Эрки Сависаара. Тогда глава партии Юри Ратас отметил, что руководство успело зарекомендовать себя хорошо.

”Конечно же мы поддерживаем, чтобы Сарапуу, Корб и Сависаар продолжили руководить парламентской фракцией. Они показали себя справедливыми и хорошими руководителями, способными сплотить членов фракции и работать во имя общей цели. У нашей фракции в Рийгикогу большая роль, ведь именно они претворяют в жизнь наши программные обещания и защищают нашу политическую позицию. Кроме того, действующее руководство фракции представляет разные регионы Эстонии, поэтому они имеют широкое представление о том, чего же в действительности хотят люди.” — сказал Ратас.

Завтра состоятся выборы руководства Рийгикогу — спикера и двух вице-спикеров. Кандидатом на пост вице-спикера от Центристской партии является опытный политик Энн Ээсмаа, который успел хорошо зарекомендовать себя на этом посту.