09.04.2018, 13:30

Члены эстонских делегаций ПАСЕ и ПА ОБСЕ будут наблюдателями на выборах в Азербайджане


rus.delfi.ee
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Marianne Mikko
Marianne MikkoFoto: Priit Simson

Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко и члены делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Яанус Марранди и Уно Каскпейт примут участие в наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане.

”Выборы — всегда важный день для демократии. Распространяется ли это на Азербайджан, выяснят наблюдатели от ПАСЕ, — сказала Микко. — Я лично скептически отношусь к заявлениям о всеобщей демократии в Азербайджане. Буду рада, если эти сомнения в Баку будут развеяны”.

”Азербайджан находится в сложной геополитической ситуации, располагаясь между Ираном и Россией. Все никак не затухает и конфликт в Нагорном Карабахе”, — описал ситуацию Марранди.

По словам Марранди, в последние годы страна стремится улучшить свой международный имидж. Так, уменьшилось число политических заключенных и улучшились отношения с Европейским союзом. ”Ощутимое падение цен на нефть в последние годы заставило страну искать новые возможности для реформы экономики”, — сказал Марранди.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, на полгода раньше очередных выборов. С 2003 года государством руководил Ильхам Алиев.

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В рамках миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы за выборами будет наблюдать 31 депутат парламента из разных государств-членов Совета Европы. В рамках миссии ПА ОБСЕ за выборами будет наблюдать около 50 членов национальных парламентов из 20 государств. ОБСЕ наблюдает за выборами на основании Копенгагенского документа от 1990 г. Среди основных положений перечислены следующие: процедуры свободного голосования, проведение политических кампаний в атмосфере свободы и честности, доступ к средствам массовой информации на недискриминационной основе и предоставление точной информации о результатах выборов.

После завершения выборов ОБСЕ составляет заключительный рапорт. ОБСЕ не участвовала в наблюдении за последними парламентскими выборами в Азербайджане, которые прошли в 2015 году.

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