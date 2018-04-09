Члены эстонских делегаций ПАСЕ и ПА ОБСЕ будут наблюдателями на выборах в Азербайджане

По словам Марранди, в последние годы страна стремится улучшить свой международный имидж. Так, уменьшилось число политических заключенных и улучшились отношения с Европейским союзом. ”Ощутимое падение цен на нефть в последние годы заставило страну искать новые возможности для реформы экономики”, — сказал Марранди.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, на полгода раньше очередных выборов. С 2003 года государством руководил Ильхам Алиев.

В рамках миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы за выборами будет наблюдать 31 депутат парламента из разных государств-членов Совета Европы. В рамках миссии ПА ОБСЕ за выборами будет наблюдать около 50 членов национальных парламентов из 20 государств. ОБСЕ наблюдает за выборами на основании Копенгагенского документа от 1990 г. Среди основных положений перечислены следующие: процедуры свободного голосования, проведение политических кампаний в атмосфере свободы и честности, доступ к средствам массовой информации на недискриминационной основе и предоставление точной информации о результатах выборов.

После завершения выборов ОБСЕ составляет заключительный рапорт. ОБСЕ не участвовала в наблюдении за последними парламентскими выборами в Азербайджане, которые прошли в 2015 году.