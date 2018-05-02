02.05.2018, 21:30

Члены депутатской группы Рийгикогу знакомятся с работой парламента Руанды

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rus.delfi.ee
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Tallinnas kohtuvad rahvusparlamentide välis- ja julgeolekupoliitikud
Marianne MikkoFoto: parleu2017

На этой неделе председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Руандой Марианне Микко и член группы Терье Трей находятся с визитом в Руанде. Цель визита – познакомиться с деятельностью государства в сфере гендерного равноправия и защиты окружающей среды. В этом году президент страны является председателем Африканского союза, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Микко, Руанда — это уникальное государство, так как большинство в его парламенте составляют женщины. ”Руанда может служить для нас примером в сфере соблюдения гендерного равноправия и создания условий, необходимых для сохранения чистоты окружающей среды”, — сказала Микко. По словам председателя группы, примечательно и то, что Руанда является председателем Африканского союза.

Трей отметила, что стремительное развитие государства достойно восхищения. По ее мнению, Эстония и Руанда могли бы обменяться опытом. ”Наши успехи во многом похожи, — сказала Трей. — В Эстонии свое начало получила кампания ”Сделаем!”, которая теперь проводится и в других странах. В Руанде в конце каждого месяца проводится субботник Умуганда, участие в котором для жителей обязательно”.

Визит представителей депутатской группы продлится до субботы. В рамках визита запланированы встречи с членами парламента, председателем комиссии по иностранным делам и министром по вопросам гендерного равноправия и семьи. В ходе встреч будут обсуждаться роль женщин в политике, социальные гарантии и вопросы здравоохранения. Также планируется обсудить вопросы экологии и развития туризма и сельского хозяйства.

Члены делегации познакомятся с составлением государственного бюджета, основанного на принципах гендерного равноправия, и посетят местные сельскохозяйственные кооперативы. Они также смогут увидеть процесс подготовки к местной версии инициированной в Эстонии кампании ”Сделаем!”.

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