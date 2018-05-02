Члены депутатской группы Рийгикогу знакомятся с работой парламента Руанды

На этой неделе председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Руандой Марианне Микко и член группы Терье Трей находятся с визитом в Руанде. Цель визита – познакомиться с деятельностью государства в сфере гендерного равноправия и защиты окружающей среды. В этом году президент страны является председателем Африканского союза, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Микко, Руанда — это уникальное государство, так как большинство в его парламенте составляют женщины. ”Руанда может служить для нас примером в сфере соблюдения гендерного равноправия и создания условий, необходимых для сохранения чистоты окружающей среды”, — сказала Микко. По словам председателя группы, примечательно и то, что Руанда является председателем Африканского союза.

Трей отметила, что стремительное развитие государства достойно восхищения. По ее мнению, Эстония и Руанда могли бы обменяться опытом. ”Наши успехи во многом похожи, — сказала Трей. — В Эстонии свое начало получила кампания ”Сделаем!”, которая теперь проводится и в других странах. В Руанде в конце каждого месяца проводится субботник Умуганда, участие в котором для жителей обязательно”.