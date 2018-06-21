Члены делегации Эстонии в ПАСЕ наблюдают за выборами в Турции

”В прошлом году Турция изменила Конституцию так, что после этих выборов страна по сути станет султанатом, где вся власть будет сосредоточена в руках действующего президента Эрдогана”, — сказал Мадисон. Он добавил, что наблюдательная миссия важна: из-за конституционной реформы выборы снижают вероятность, что переговоры между ЕС и Турцией о вступлении в ЕС увенчаются успехом.

Делегация ПАСЕ состоит из 33 членов. Они будут наблюдать за выборами совместно с наблюдателями из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Перед выборами делегация также встретится с председателем и членами избирательной комиссии, советом по радио и телевидению, а также с представителями СМИ и гражданских организаций.

Внеочередные выборы президента и парламента Турции пройдут 24 июня, почти на полтора года раньше срока. В прошлом году в Турции прошла конституционная реформа. По ее результатам после завершения внеочередных выборов значительная часть исполнительной власти перейдет к президенту. Должность премьер-министра будет упразднена. После выборов изменится форма правления: вместо парламентской станет президентской. После попытки государственного переворота в 2016 году в Турции все еще действует чрезвычайное положение.

С 2014 года президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган.