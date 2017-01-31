Членом правления G4S Eesti станет Виллу Ыун

С 1 февраля новым членом правления G4S Eesti станет директор охранного дивизиона Виллу Ыун.

Охранный дивизион — самая большая структурная единица G4S, в его сферу ответственности входят как физическая, так и техническая охрана, в том числе центр управления и патрульные экипажи.

”Кто много делает, тот много успевает! Должность председателя правления Эстонского союза охранных предприятий, руководство раплаской дружиной Кайтселийта, а также большая семья требуют внимания. И все же он хорошо управляет самой большой командой нашего предприятия. Уже много лет работая с Виллу, я знаю, что груз ответственности его не сломит”, — сказал председатель правления G4S Eesti Прийт Сарапуу.

В своей работе Виллу Ыун больше всего ценит хорошие отношения с коллегами и клиентами. ”Хорошие, честные и уважительные отношения, поддержка друг друга и усилия ради общей цели в нашей работе очень важны. Я считаю, что благодаря этому мы годами являемся лидером в своей сфере — не только в плане охранных услуг, но и в том, что касается сохранения работников и удовлетворенности клиентов. Мои главные задачи на новой должности в первую очередь связаны с развитием достигнутого”, — сказал Ыун.

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Виллу Ыун работает в сфере охраны с 1991 года, он окончил Академию МВД по специальности ”досудебное расследование”. В G4S он с января 2003 года: сначала был старшим группы физической охраны, потом заведующим отделом в охранном дивизионе. С ноября 2012 года руководит охранным дивизионом.

В июне 2016 года Ыун был выбран председателем правления Эстонского союза охранных предприятий. Также он является членом Кайтселийта и входит в правление Эстонского объединения офицеров резерва.

В конце января с должности члена правления G4S Eesti и директора дивизиона обслуживания клиентов уходит Эне Рая, она продолжит работу в совете предприятия.

Правление G4S Eesti состоит из трех человек: в него входят председатель правления Прийт Сарапуу, финансовый директор Артем Соколов и с 1 февраля — директор охранного дивизиона Виллу Ыун.