Членами совета Русского театра утверждены Катри Вяли и Михаил Кылварт

Министр культуры Индрек Саар утвердил членами совета Русского театра Михаила Кылварта и Катри Вяли. Также в совете в качестве экспертов представлены Яак Аллик, Евгений Голиков и Вейкко Капста.

Михаил Кылварт станет членом совета по предложению горуправы города Таллинн, в качестве представителя Министерства культуры в совете начнет работать советник по вопросам театрального искусства Катри Вяли.

По словам министра культуры Индрека Саара, прошлогоднее решение об отзыве из совета театра политиков из парламента было единственно верным. "С точки зрения развития Русского театра, важно, чтобы в его совете присутствовали специалисты в этой области, финансовые эксперты и представители необходимых учреждений. Принимая во внимание важность театра, кроме прежних экспертов сюда должны входить и представитель города Таллинн, а также Министерства культуры", — отметил Саар.

Председателем совета Русского театра является опытный театральный критик, художественный руководитель, постановщик и бывший министр культуры Яак Аллик. Член совета Евгений Голиков является экспертом в области экономики, который входил в состав фонда Русского театра еще с момента создания фонда в 2004 году. Член совета Вейкко Капста является руководителем отдела государственного бюджета в Министерстве финансов.

Саар подчеркнул, что совет должен смочь обеспечить развитие Русского театра. "Согласно уставу, совет утверждает руководителя Русского театра на три года, осуществляет надзор над деятельностью руководителя, а также утверждает план развития и бюджет", — сказал Саар.