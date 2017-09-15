Член волостного совета более года жертвует свое вознаграждение фонду лечения рака

Фонд лечения рака ”Kingitud elu” (”Подаренная жизнь”) обнаружил, что на его счет ежемесячно поступает 20-30 евро с пояснением ”töötasu panka” (”оплата труда в банк”). Отправителем является находящееся в Тартумаа волостное управление.

Сначала фонд думал, что это какая-то ошибка, но выяснилось, что речь идет о добровольном пожертвовании — одна женщина решила перечислять полагающееся ей вознаграждение за труд в качестве члена волостного совета напрямую фонду.

В общей сложности таким образом в фонд поступило уже 600 евро.