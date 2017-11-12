Член Рийгикогу Тийна Кангро назвала в соцсети своего коллегу Харди Вольмера ”моральным уродом”

Моральных уродов хватает в Эстонии всюду, говорит замещающая с конца прошлого года в Рийгикогу Юхана Партса член IRL Тийна Кангро.

Кангро ценится как специалист по проблемам людей с ограниченными возможностями, занимающийся их решением от всего сердца. Ее разозлило высказывание Харди Вольмера в Õhtuleht, согласно которому он, музыкант и работник кино, большой и важной политической работы в Рийгикогу еще не сделал, а просто ”скромно тикает” (пребывает, — прим. ред.).

Delfi предлагает вашему вниманию перевод публикации Кангро в полном объеме: ”И раньше было известно, что этот мужчина на каждом углу хвалится счастьем получать много денег за ничегонеделание, но плюнуть прямо в лицо общественности и своим коллегам и признать, что он ничего не делает и не думает делать работу, для которой пошел в Рийгикогу… это превысило всякий предел терпения и этот человек должен покинуть Рийгикогу.

Я не знаю, следует ли смотреть в его сторону, или в сторону соцдемов, которые создали нам такой ”продукт”. В любом случае у Вольмера хватает наглости советовать суперзвезде Ану Саагим: ”Попробуй тоже присоединиться к рядам соцдемов — 85 процентов эстонских мужчин тебя сразу бы выбрали. У тебя голова на месте, не говоря о внешности. Еще полтора года и избирательные пляски снова начнутся”.

Да, уровень Рийгикогу — это, к сожалению, срез эстонского народа. Не у всех выбранных народом и выдвинутых партиями людей есть для этой работы достаточно знаний, необходимых личностных качеств. Но прийти и публично заявлять, что ничего не делаешь и не собираешься ничего делать… и говорить в том числе за меня и других депутатов, что в Рийгикогу происходит некое символичное совместное времяпрепровождение, а не реальная работа… когда я, например, сижу по вечерам и выходным, иногда до утра (потому что в промежутке нужно и ребенком заниматься) над законами, пояснительными записками, исследованиями-анализами, над кучей судебных решений, чтобы подготовиться к заседаниям комиссий, к созванным мной самой собраниям, мозговым штурмам, посвященным спасению какого-либо законопроекта или спасению какого-то человека, попавшего в жернова плохо подготовленных законов. Я совсем не одна такая на Тоомпеа.

И вот вдруг один такой мужчина сидит у нас в правовой комиссии (если вообще сидит), дремля и видя во сне какой-нибудь хороший кусок сценария фильма. Противно!”

Председатель Рийгикогу, социал-демократ Эйки Нестор заметил, что члены Рийгикогу должны быть в своих высказываниях более сдержанными.

”Конечно, у людей может быть свое мнение по тому или другому вопросу, но выражаться можно было бы более достойно”, — сказал Нестор Delfi.

Вольмер сказал в интервью Õhtuleht: „Я тут (в Рийгикогу, — прим. ред.) ”скромно тикал”, к большой политике еще не приступил. Вникал только в те законопроекты, которые меня лично интересуют”.

Нестор отмечает, что в случае Вольмера имеет место скорее самокритичная ирония.

”Харди был очень правильным членом парламента. Я не знаю, чтобы в его отношении у кого-то были претензии”, — сказал Нестор, отмечающий, что критичный настрой явно вызван политическими рокировками, которые привели Вольмера в правовую комиссию, тогда как ему больше по душе была бы комиссия по культуре.

Нестор добавил, что все-таки Вольмер активно участвует в работе правовой комиссии, предлагая решения.