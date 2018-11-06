Член правления "Синего пробуждения" Стомахин: у EKRE есть потенциал решить вопросы интеграции

"Я выбрал именно EKRE, так как это единственная партия, которая находится вне либерального консенсуса, который пытается превратить мир в глобальный супермаркет, в котором проживает аморфная, еле различимая масса людей, лишенных корней. Социал-демократы покрасили бы супермаркет розовым цветом, а "Отечество" — синим, но основная идея остается. Кроме того, я поддерживаю этнический национализм глобально. Я верю, что нет народа, который заслуживает, например, геноцида путем массовой миграции из третьего мира. Обвинения в фобиях я всерьез не воспринимаю. Подобные обвинения — идеологическое оружие против инакомыслящих", — говорит Стомахин.

"И мне кажется, что у EKRE есть потенциал решить вопросы интеграции. Но не так, как это хотят сделать либералы. Они навязывают нам унизительный статус угнетенного меньшинства, что ставит местных русских в одну категорию с неграми и трансгендерами. Наоборот, нужно признать местных русских как народ — не меньшинство — но требовать при этом лояльность. Это совсем другая социальная парадигма, которая не пытается отнять у русских их достоинство", — считает он.

Лидера EKRE Марта Хельме сравнивают и с президентом США Дональдом Трампом и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским — что думает Стомахин?