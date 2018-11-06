06.11.2018, 10:10

Член правления "Синего пробуждения" Стомахин: у EKRE есть потенциал решить вопросы интеграции

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rus.delfi.ee
EST 11
Rahvuslik noorteliikumine Sinine Äratus korraldas meeleavalduse
Rahvuslik noorteliikumine Sinine Äratus korraldas meeleavalduseFoto: Martin Dremljuga

Эмигрировавший в 2009 году из России в Эстонию Федор Стомахин (19), который стал в этом году членом правления молодежной организации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) "Синее пробуждение" рассказал в интервью rus.err.ee, что именно у этой политической силы есть потенциал решить вопросы интеграции, а лидера EKRE Марта Хельме не стоит сравнивать с Владимиром Жириновским или Дональдом Трампом.

"Я выбрал именно EKRE, так как это единственная партия, которая находится вне либерального консенсуса, который пытается превратить мир в глобальный супермаркет, в котором проживает аморфная, еле различимая масса людей, лишенных корней. Социал-демократы покрасили бы супермаркет розовым цветом, а "Отечество" — синим, но основная идея остается. Кроме того, я поддерживаю этнический национализм глобально. Я верю, что нет народа, который заслуживает, например, геноцида путем массовой миграции из третьего мира. Обвинения в фобиях я всерьез не воспринимаю. Подобные обвинения — идеологическое оружие против инакомыслящих", — говорит Стомахин.

"И мне кажется, что у EKRE есть потенциал решить вопросы интеграции. Но не так, как это хотят сделать либералы. Они навязывают нам унизительный статус угнетенного меньшинства, что ставит местных русских в одну категорию с неграми и трансгендерами. Наоборот, нужно признать местных русских как народ — не меньшинство — но требовать при этом лояльность. Это совсем другая социальная парадигма, которая не пытается отнять у русских их достоинство", — считает он.

Лидера EKRE Марта Хельме сравнивают и с президентом США Дональдом Трампом и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским — что думает Стомахин?

"Стили все-таки сильно отличаются. Я не могу никаким образом себе представить ситуацию, в которой Март Хельме ходит по подъездам и раздает гречку. По-моему, Жириновский даже не пытается показаться серьезным политиком. У Трампа тоже совсем оригинальный стиль — легко запоминающиеся мемы и лозунги, Твиттер, эстетика "вульгарного богатства". Март Хельме куда более спокойный, он кажется мне психологически очень сбалансированным политиком".

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