Член ОЛПЭ — корреспонденту Delfi: а вы еще не в нашей партии?

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Во время интервью член ОЛПЭ Лили Жайворонская поинтересовалась у корреспондента Delfi: а вы еще не в нашей партии?

Изначально на повестке дня стоял вопрос об избрании 9 человек в состав правления ОЛПЭ. В итоге выбрали 11 человек. Во время обсуждения кандидатур и численности нового правления, Жайворонская бросила реплику "А если кто-то умрет?"

Как пояснила Delfi Жайворонская, примерно треть членов ОЛПЭ — люди преклонного возраста. Однако она отметила, что сейчас в партию вступает и молодежь. "А вы еще не в нашей партии?" — поинтересовалась она.

Между тем, Лили Жайворонская — опытный педагог по эстонскому языку. Когда уже выключилась камера она рассказала, что преподавала легкоатлетке Ксении Балте и евродепутату Яне Тоом. По словам педагога, Яна Тоом всегда все сдавала на отлично.