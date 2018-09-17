Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

По данным "Актуальной камеры", с делом связаны, как минимум, три фармацевтические компании, пишет rus.err.ee.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Мати Омблера, Майметс подозревается в получении на протяжении 2-3 лет взяток от компаний, производящих анти-ретровирусные препараты. В обмен на взятки Майметс способствовал тому, чтобы комиссия отдавала предпочтение лекарствам именно этих фирм.

Матти Майметс также является председателям общества инфекционистов, заведующим отделением инфекционных заболеваний Клиники Тартуского университета и завкафедрой инфекционных заболеваний Тартуского университета.