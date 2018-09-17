17.09.2018, 19:25

Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

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rus.delfi.ee
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Matti Maimets
Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Центральная криминальная полиция задержала в понедельник члена комиссии Министерства социальных дел по закупкам лекарств от вируса ВИЧ Матти Майметса, который подозревается в неоднократном получении взяток от фармацевтических компаний.

По данным "Актуальной камеры", с делом связаны, как минимум, три фармацевтические компании, пишет rus.err.ee.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Мати Омблера, Майметс подозревается в получении на протяжении 2-3 лет взяток от компаний, производящих анти-ретровирусные препараты. В обмен на взятки Майметс способствовал тому, чтобы комиссия отдавала предпочтение лекарствам именно этих фирм.

Матти Майметс также является председателям общества инфекционистов, заведующим отделением инфекционных заболеваний Клиники Тартуского университета и завкафедрой инфекционных заболеваний Тартуского университета.

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