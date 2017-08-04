Член IRL: ласнамяэские мосты не только некрасивы, но и опасны

Член IRL и житель столичного района Ласнамяэ Андрей Высовень считает состояние мостов в районе крайне плачевным и предлагает способы улучшения ситуации.

"Будучи жителем Ласнамяэ, я с каждым годом всё больше и больше расстраиваюсь при виде состояния мостов, которые расположена по всему протяжению Лаагнa. Учитывая их количество, и то, как, они могли бы украшать наш микрорайон, мосты крайне необходимы в реставрации и ремонте", — передает его слова пресс-служба IRL.

"Ласнамяэ является самым большим микрорайоном в Таллинне, в нём проживает более 100 000 человек_ и уверен, что каждому хотелось бы изо дня в день видеть красивые ухоженные мосты. Но к большому сожалению, можно увидеть только проезжающим машинам красивые рекламные вывески различный компаний или персон. Уверен, что за использование площадок платятся немаленькие деньги. Которые в свою очередь могли бы пойти на восстановительный ремонт моста", — пишет Высовень.

"Сегодня проходя пешком или передвигаясь на автомобиле по какому-либо из мостов, мы можем увидеть асфальт с большим количеством ям, все мосты разрисованы большим количеством граффити, преграждения и фонарные столбы, ржавые, подверженные уже коррозии, которые в любой момент могут накрениться или упасть. Самое страшное, что можно увидеть, это торчащие металлические штыри, которые могут быть смертельно опасны для ребёнка, проезжающего на велосипеде или человека, возвращающегося из увеселительного заведения. Также не могут остаться без внимания подъемы от автобусных остановок на мост, надо иметь терпение и сноровку, чтобы поднять по нему коляску с ребёнком".

"В свою очередь хотел бы порекомендовать увеличить по высоте ограждения мостов, так как сейчас в некоторых местах они не высокие и могут быть опасными для пешеходов и велосипедистов, и. что самое немаловажное, для детей. Под мостами поменять отбойники, также сделать их высокими и усовершенствовать. А сегодня можно видеть старые, которые, наоборот, могут подбросить автомобиль в бетонное ограждение", — предлагает Высовень.