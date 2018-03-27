Член EKRE Мадисон — о ссоре с президентом, гимне в стиле хип-хоп и учебе с африканцами

По мнению Яака Мадисона, наивно полагать, что ни у одной из спецслужб нет весомых причин следить за политическими процессами.

Депутат Рийгикогу Яак Мадисон мечтает о сильном мандате EKRE, и говорит, что трудится по имя Эстонского государства и не метит ни на одну из высоких должностей. Также он поведал, почему партия поссорилась с президентом.

Мы приводим интервью с Мадисоном в сокращенном виде. Полную версию можете прочесть в Eesti Päevaleht.

- Эстонские спецслужбы оказывали воздействие на выборы президента?

- У меня нет фактов.

- А что вы считаете?

- Одним лишь мнением сегодня не справишься. Для доказательства чего-либо нужны факты.

- Вы боитесь, что вас прослушивают или читают ваши мейлы?

- У меня нет оснований чувствовать страх перед чем-либо, так я не пишу ничего, что было бы не для освещения. Я учитываю факт, что прослушивать и читать переписку — очень легко.

- Эстонские спецслужбы могут следить за EKRE?

- Я не вижу ни одной весомой причины, почему они могли бы следить. Или хотя бы подразделения известных спецслужб, так как органы — очень крупные организации, имеющие разные направления и формирования. Было бы наивно полагать, что ни у одной из спецслужб нет весомой причины отслеживать политические процессы. Они, по большей части, происходят в партиях.

- Как думаете: эстонские спецслужбы могли заслать в EKRE агентов или провокаторов?

- У нас — 8 300 членов, разумеется, мы не знаем прошлое каждого из них. Таким образом, не исключено. Мне думается, действительно есть основания следить, что делают некоторые парламентарии от Центристской партии, какие визиты они наносят, и каких взглядов придерживаются. Что до нашей партии, то я не могу с уверенностью заявить, что кто-либо из наших членов был бы связан с какой-то организацией, пытающейся вести на нами слежку.

- Почему EKRE время от времени выкидывает членов? Ищете предателей?

- Зачастую в партию попадают люди, чье реальное мировоззрение не совпадает с воззрениями партии, чьей целью не является претворить в жизнь нашу программу, и у кого — иные цели: личные причины, экономический интерес, или просто — плести интригу в профилактических целях. И если такие люди попадают в партию, то всем лучше, если наши пути разойдутся.

- Эстоноземельцы могут шутить над Трампом?

- Шутить можно обо всем.

- Некоторые обижаются, когда прикалываются над Трампом. Вы не обижаетесь?

- Я не обижаюсь.

- EKRE в последнее время придирается к президенту Кальюлайд. Почему?

- Потому что Керсти Кальюлайд первая начала к нам придираться. Конечно, у нас имеются основания чувствовать себя оскорбленными, когда президент не выполняет своей конституционной обязанности и не придерживается нейтрально политической линии, а перед местными выборами в интервью в открытую призывает не голосовать за одну из партий. Мы полагаем, что это — очень серьезное конституционное нарушение, и, следовательно, президент Эстонии не до конца поняла свои рабочие обязанности. Критиковать или шутить можно обо всем.

- Если бы вы стали министром культуры, у кого забрали бы деньги, и кому добавили бы?

- Министром культуры мне никогда не бывать.

- А какой министр из вас получился бы?

- Я не умею спекулировать.

- Ну, какие-то мечты же есть?

- Мечта, чтобы EKRE через год на выборах получила бы очень хороший результат и сильный мандат.

- Должно ли быть дозволено сделать хип-хоп- или техно-версию эстонского гимна?

- Это сейчас разрешено.

- А вы запретили бы это?

- Я соблюдаю законодательства. До тех пор, пока это не регулируется законом, это разрешено.

- А должно быть запрещено?

- Если введем Закон о гимне, будет отрегулировано, по каким поводам и каким образом исполняют гимн, то это было бы неизбежно запрещено.

- Когда вы окончите университет?

- В ближайшие годы? Сейчас учусь экстерном на международных отношениях. Начинал в Евроакадемии, теперь пытаюсь в ТЛУ получить пункты по госуправлению и документ. Процесс идет, конечно, однажды он закончится.

- Какое чувство испытывали, участь в Евроакадемии вместе с африканцами?

- Плохое чувство.

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