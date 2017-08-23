Член банды Ассара Паулуса борется в суде за применение Закона о сожительстве

Тааго Воол получил по делу преступной группировки Ассара Паулуса четыре года и три месяца лишения свободы. Он являлся членом банды и исполнял по большей части роль т. н. ”боксера”, пишет Eesti Ekspress.

C 2015 года мужчина ходатайствует о праве на длительные свидания со своей девушкой. Сейчас им разрешены только звонки по телефону и короткосрочные свидания. ”Возникла опасность распада близких отношений, — значится в жалобе заключенного. — Договор о сожительстве следует рассматривать наравне с браком, а зарегистрированного сожителя наравне с официальным супругом”.

”Договор о сожительстве не является браком, поэтому не является и основанием для предоставления долгосрочных свиданий”, — ответила Вируская тюрьма Воолу в феврале этого года.

Мужчина подал в жалобу и на Таллиннскую тюрьму. Жалоба прошла все три инстанции, и 1 августа Государственный суд вынес окончательное решение — не в пользу Воола. Тем же закончились и прения с Вируской тюрьмой: заключенный проиграл как в административном, так и в окружном судах.

Стоит отметить, что при принятии решения суды исходили, скорее, не из того, что зарегистрированное сожительство и официальный брак нельзя уравнивать, а из того, что Воолу следует каким-то иным образом доказать факт сожительства.