Читают ”Спутник”, стреляют и не только. Чем занимаются франзуские солдаты в Эстонии

Журналисты французского издания Le Journal du Dimanche посетили своих соотечественников в Эстонии, принимавших участие в учениях ”Весенний шторм”.

”Он ждет приказов, носом — в карту, пребывая в замешательстве перед ландшафтом, который почти не знает: гнущиеся на болотах деревья. Капитан престижного второго полка Морской пехоты 34-летний Эммануэль больше привык к африканской жаре и пустынному ландшафту, чем к эстонскому лесу цвета сепия”, — пишет Le Journal du Dimanche.

„Ландшафт более закрыт и труднее для маневров. — поделился Эммануэль. — Это требует много координирования”.

”В свой типичный день мы крутимся вокруг технических инструкций на английском и французском языках, вокруг топографии, спорта и техники стрельбы”, — отрапортовал 26-летний старшина минометной роты Этьен. Надо приспосабливаться и к снегу, и к дождю, и к хорошей погоде.

Командующей французской боевой единицей полковник Мишель де Месмей вспоминает Грузию, Украину и Крым и считает, что есть возможность, что дела пойдут хуже.

Как и другие союзники, пребывающие в Эстонии, французы готовы к российской дезинформации. Припоминают распространенные в Литве ложные сведения о насилии со стороны немецких солдат, лже-рекламу стрептиз-клубов, сравнения с войной в Ираке и нападением Германии на СССР в 1941 году.

В своей таллиннской конторе постоянно следит за российскими СМИ, а особенно за ”Спутником”, французский подполновник Лионель, чтобы противостоять дезинформационным операциям, направленным против союзников.

”Но мы не должны впадать в паранойю. Я объясняю молодым, что если эстонец подойдет к ним на улице и заговорит, не надо отказывать, он не обязательно шпион”, — поведал Лионель.