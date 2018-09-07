Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

”Была сегодня, 5 сентября, в нашем государственном Тартуском суде. Мне надо было подать иск. Так как я русскоязычный человек, знающий эстонский язык на уровне общения и не знающий судебных терминов на эстонском языке, ушла ни с чем. На тот момент, когда я пришла, я была единственным клиентом, и из шести человек никто не смог меня обслужить на русском языке. Мне единственный раз пришлось обратиться за помощью в государственное учреждение, и мне отказали в помощи на русском языке. Что делать дальше?” — спрашивает женщина.

Пресс-секретарь Тартуского уездного, административного и окружного судов Криста Тамм сообщила Delfi, что в канцелярию Тартуского уездного суда в Тартуском доме суда 5 сентября обратились две русскоговорящие женщины: ”Работник канцелярии, действительно, сначала поинтересовался у них, что, может быть, можно говорить по-эстонски. После этого женщины ушли, не объяснив и не спросив ничего дополнительно”.

”Если в канцелярии возникает ситуация, когда у человека действительно не получается говорить по-эстонски, работник канцелярии для более складного общения всегда зовет на помощь профессионального переводчика. В составе суда работают переводчики с эстонского на русский, которые при необходимости помогают в том числе и с переводом в канцелярии суда. В данном случае, к сожалению, женщины ушли прежде, чем работник канцелярии смог предложить им такую возможность. В то же время, в нашей практике неоднократно бывали ситуации, когда сначала говорящий по-русски гражданин после уточняющего вопроса хорошо общается и по-эстонски”, — пояснила Тамм.