Читательница: сотрудникам казино начальство запрещает общаться с клиентами вне работы. Это законно?

В редакцию rusDelfi обратилась читательница, работающая крупье в одном эстонском казино. По ее словам, начальство запрещает им встречаться с клиентами вне работы.

”Ситуация: работникам казино — дилерам — начальство не разрешает в свободное от работы время встречаться с клиентами: проводить время, общаться, дружить. Конечно, многие на это, так сказать, забивают, но и прецедентов с выговором/увольнением также не было. Тем не менее, формально — требование такое. Скажите, пожалуйста, это вообще законно? Это не нарушает никаких прав человека?” — интересуется она.

Требование ничтожно

Ситуацию комментирует главный юрист юридической компании AGD Дмитрий Щербин.

”По Закону о трудовом договоре, работник выполняет работу, подчиняясь руководству и контролю работодателя, который выплачивает работнику вознаграждение за труд

Прямой обязанностью работника является выполнение работы лояльно по отношению к работодателю. Закон позволяет работодателю утверждать внутренние предписания и распорядок, обязательные для всех работников.