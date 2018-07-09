09.07.2018, 07:00

Читательница: сотрудникам казино начальство запрещает общаться с клиентами вне работы. Это законно?

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комментарий юриста
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 5
Kasiino-4
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В редакцию rusDelfi обратилась читательница, работающая крупье в одном эстонском казино. По ее словам, начальство запрещает им встречаться с клиентами вне работы.

”Ситуация: работникам казино — дилерам — начальство не разрешает в свободное от работы время встречаться с клиентами: проводить время, общаться, дружить. Конечно, многие на это, так сказать, забивают, но и прецедентов с выговором/увольнением также не было. Тем не менее, формально — требование такое. Скажите, пожалуйста, это вообще законно? Это не нарушает никаких прав человека?” — интересуется она.

Требование ничтожно

Ситуацию комментирует главный юрист юридической компании AGD Дмитрий Щербин.

”По Закону о трудовом договоре, работник выполняет работу, подчиняясь руководству и контролю работодателя, который выплачивает работнику вознаграждение за труд

Прямой обязанностью работника является выполнение работы лояльно по отношению к работодателю. Закон позволяет работодателю утверждать внутренние предписания и распорядок, обязательные для всех работников.

Стоит отметить, что указанные нормы распространяются только на трудовые отношения и никоим образом не могут ограничивать работника в плане частной жизни в нерабочее время.

Установка работодателем ограничений по части общения с другими людьми в нерабочее время прямо противоречит статье 26 Конституции Эстонской Республики, которая гласит — каждый имеет право на неприкосновенность семейной и частной жизни!

Следовательно, названное читателем требование работодателя является ничтожным.

В Законе о трудовом договоре даже есть прямая норма, регулирующая данную проблематику. Звучит она следующим образом: ”Работодатель, прежде всего, обязан: уважать частную жизнь работника и проверять исполнение трудовых обязанностей способом, не нарушающим основные права работника”.

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